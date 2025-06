Partita l’edizione 2025 di “Coop on Bike”, iniziativa di mobilità sostenibile realizzata in collaborazione con Wecity. In tre anni sono 48.800 i chilometri pedalati. Previsti premi mensili per i cento lavoratori che pedaleranno di più.

Oltre 48.800 chilometri pedalati, 11.897 viaggi, 6.800 kg di CO2 evitati (stimati rispetto a uno spostamento equivalente in auto) nelle prime tre edizioni: numeri significativi per Coop on Bike, il progetto lanciato da Coop Lombardia per incentivare i dipendenti ad andare al lavoro in bicicletta. È partita, e durerà fino al 30 settembre, la quarta edizione dell’iniziativa inserita nel piano degli spostamenti casa-ufficio e realizzata in collaborazione con Wecity, piattaforma certificata che monitora i tragitti e premia i più virtuosi. Rispetto al triennio 2022-2024, la partecipazione cresce ancora: oltre 230 colleghi hanno pedalato, percorrendo quasi 49mila chilometri, senza inquinare, confermando un trend positivo anno su anno.

“Vogliamo consolidare l’uso quotidiano della bici”, sostiene Luca Rizzardi, direttore delle risorse umane della Coop Lombardia. “Un gesto semplice, ma con impatto su benessere, ambiente e mobilità attiva”. E i dati delle edizioni precedenti danno ragione all’approccio, migliorando l’efficacia dell’idea. Per Wecity, il progetto rappresenta un modello replicabile: “Coop Lombardia è tra le realtà più lungimiranti nel mettere insieme tecnologia e sostenibilità”, sottolinea il ceo Paolo Ferri, “con loro misuriamo i benefici ambientali concreti, e questo è il primo passo per cambiare le abitudini delle persone e delle aziende”.

Come partecipare? Scaricando l’app Wecity (iOS o Android), registrandosi e inserendo il codice missione. Ogni tragitto casa-lavoro sotto le due ore viene tracciato e tradotto in CO2 risparmiata (stimata). Al termine di ogni mese, i cento dipendenti che avranno percorso almeno 20 chilometri in bici riceveranno un buono sconto Coop da 20 euro.