I passaggi di proprietà dell’usato con la spina aumentano del 27,6% a luglio 2025, ma restano marginali: solo l’1,1% del mercato. I tre modelli più venduti sono la Smart Fortwo, la Fiat 500 elettrica e la Tesla Model 3.

In Italia le auto elettriche usate faticano a decollare, ma cominciano a mostrare segnali di vitalità. A luglio i passaggi di proprietà di vetture a batteria sono cresciuti del 27,6%, seppur rappresentando appena l’1,1% del mercato totale.

Il mercato delle nuove auto elettriche, invece, mostra un’accelerazione. A luglio 2025 le immatricolazioni sono aumentate del 37,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, ma la quota di mercato si attesta ancora al 4,9%: un dato che migliora (era il 4,2% nel 2024), ma rimane ben al di sotto della media europea che è intorno al 16%. Lo riporta il sito dell’Aci www.lautomobile.aci.it.



Chi fa meglio di noi

Sul podio dei veicoli elettrici usati più venduti a luglio spiccano la Smart Fortwo (308 passaggi), la Fiat 500 elettrica (304) e la “mitica” Tesla Model 3 (263). Un’offerta interessante sul mercato dell’usato: una Smart Fortwo 2023/2024 con meno di 20mila chilometri percorsi si trova sotto i 14mila euro; la Fiat 500 elettrica, prodotta a Mirafiori, tra 13mila e 19mila euro a seconda della batteria; la Tesla Model 3 può costare tra 30mila e 55mila euro, riflettendo una svalutazione ridotta rispetto al nuovo.

Le cifre sulle nuove immatricolazioni a luglio sono confortanti ma parlano da sole: 5.764 Bev immatricolate (+40,6%) e una quota del 4,8% rispetto al totale, in ascesa sul 3,2% del 2024. Ma l’Italia resta indietro: Francia (17,2%), Germania (18,5%), Regno Unito (24,8%) la superano di gran lunga. Anche Belgio e Paesi Bassi viaggiano attorno al 30-35% di quota di mercato.

Nel frattempo, aumentano del 7,5% le ibride plug-in, grazie a incentivi e benefit: nel complesso, i veicoli ricaricabili conquistano il 12,4% del mercato, una soglia che l’Italia non superava fino a poco tempo fa.



Pressi (Motus-E): “Incentivi utili ma non bastano”

Il nostro Paese sembra inseguire l’Europa ma resta ben lontano. Un divario che secondo Fabio Pressi, presidente di Motus-E, non si colma senza una visione di lungo periodo: “Gli incentivi sono utili, ma non bastano. Servono regole chiare, tempi certi e informazioni trasparenti. Senza una politica industriale coerente e continuativa, famiglie e imprese restano confuse e rinviano le scelte. L’Italia rischia di perdere il treno della transizione, mentre altri Paesi consolidano la loro leadership”.

Nel frattempo, l’usato elettrico si trasforma in un’opportunità: chi vende deve fare i conti con una forte perdita di valore, chi compra può guadagnarci. Un esemplare di Fiat 500 elettrica Action 2021, ad esempio, nuovo costava 26.500 euro, in usato con poco più di 8mila km si trova oggi a 13.400. Quasi il 50% di svalutazione in meno di quattro anni. A fronte, una Fiat 500 ibrida Dolcevita del 2021 passa da 17.700 a 12.900 euro, con un calo del 27%.