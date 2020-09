Nasce il primo progetto nazionale “Basta una Zampa I.A.A.” di Pet Therapy coi bambini delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado

In un periodo in cui la scuola fa discutere, perennemente al centro di critiche, aspettative e soluzioni alternative, nasce il primo progetto nazionale di Dog Therapy nelle scuole, che porta gli amici a quattro zampe a incontrare i bambini delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Si parte da Milano, Torino e Roma ed è già grande l'entusiasmo per un progetto che vuole rendere la scuola ancora più accogliente e accessibile.



Perché la Dog Therapy a scuola

I bambini hanno vissuto lunghi mesi di isolamento a casa, privati della socialità, della loro routine, delle attività fisiche e dei giochi all'aria aperta. Sono tanti e ormai riconosciuti i danni psico-sociali determinati dal lockdown: oggi la scuola a fatica sta facendosi carico, almeno virtualmente, delle insicurezze e delle paure che questi bambini si portano dietro. In questo contesto di fragilità, For a smile Onlus, che da oltre 13 anni porta avanti progetti dedicati all'infanzia e alle famiglie e che promuove a livello nazionale l'iniziativa “Basta una zampa” di Dog Therapy negli ospedali, ha deciso di entrare nelle scuole e incontrare i bambini nel cortili o nei parchi degli istituti.

Le scuole di Milano, Torino e Roma hanno già manifestato il loro interesse e le prime sperimentazioni partiranno nel mese di ottobre. Gli incontri di Dog Therapy nelle scuole saranno con gruppi di 6-7 bambini (nel rispetto delle restrizioni Covid) o con classi intere negli spazi esterni. I percorsi ludici saranno costruiti in base alle esigenze del gruppo e definiti dagli operatori professionisti insieme alle insegnanti, allo psicologo della scuola e alle famiglie. L'iniziativa avrà una durata dell'intero anno scolastico (da ottobre a maggio) e sarà totalmente donata da For a smile Onlus alle scuole, dando priorità ai contesti con particolari difficoltà di inserimento e integrazione. Gli incontri saranno condotti da operatori certificati I.A.A. (Interventi Assistiti con Animali - Dog Therapy), accompagnati dai loro simpatici amici a quattro zampe educati per le attività coi bambini.