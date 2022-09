Scubadvisor, la prima app al mondo dedicata al mondo del diving, pubblica la top ten delle migliori località del Mediterraneo in cui immergersi nelle ultime settimane d’estate. E l’Italia meridionale trionfa

Dalla Calabria a Favignana alla penisola sorrentina, il sud Italia è il paradiso dei sub, che prediligono il mese di settembre per le loro escursioni sottomarine. Lo dice la top ten delle immersioni di settembre, le dieci località del Mediterraneo dove il mare e la natura danno il meglio di sé proprio in queste settimane di fine estate. A stilare la classifica sono stati gli esperti di Scubadvisor, la prima app al mondo interamente dedicata agli appassionati di immersioni, che permette di conoscere e localizzare le migliori location per esplorare i fondali marini, di prenotare la propria immersione nel centro diving preferito, e di leggerne descrizioni, prezzi e posizione sulla mappa per programmare le proprie uscite da soli o con gli amici.



Il Sud Italia sul podio

La top ten di Scubadvisor colloca in vetta alla classifica la Calabria, in particolare la Costa degli Dei, tratto di costa tirrenica della provincia di Vibo Valentia lungo circa 55 km. Le immersioni migliori si consigliano fra Tropea e Capo Vaticano: svuotate dalla folla di agosto, nascondono fondali rocciosi che riservano ogni genere di sorpresa, dalle stelle marine ai crostacei più grandi di tutto il Mediterraneo. Al secondo posto ancora l’estremo sud dell’Italia con Favignana. La regina delle isole Egadi è un paradiso per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni in questo periodo dell’anno, in particolare le località di Cala Rossa e Punta Marsala, dove dai fondali affiorano antichi resti punici e romani. Al terzo posto del podio la costiera e la penisola sorrentina, in particolare da Punta Campanella alla leggendaria Baia di Ieranto, insenatura di fronte ai faraglioni di Capri e posta sotto la tutela del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano). Qui Enzo Majorca compì alcune delle più celebri imprese in apnea. In questa zona, Scubadvisor segnala come luoghi imperdibili la Grotta dell’Isca e la Grotta dello Zaffiro.



Dal quarto al decimo

Per il quarto posto usciamo dai confini italiani e scendiamo fino a Malta, altra isola impareggiabile in questa stagione, con acque ancora calde e scenari da fiaba. Quinto posto per l’Isola di Rodi, in Grecia. La barriera di St. Paul è perfetta per una prima immersione. Al sesto posto si torna in Sicilia, e per l’esattezza nell’Area marina protetta del Plemmirio, nei pressi di Siracusa, dove tra tutto si possono ammirare le Grotte delle Corvine e le Grotte del Formaggio. Settimo posto per il sud della Sardegna. Villasimius e in particolare un’altra area marina protetta come quella di Capo Carbonara. All’ottavo posto della classifica dei mari settembrini di Scubadvisor i fondali di Tel Aviv. Uno dei luoghi più rinomati per le immersioni subacquee è rappresentato dalle Grotte di Gordon che fanno parte della Gordon Reef, una barriera corallina che si estende lungo le coste mediterranee di Israele. Nono posto per i fondali della Costa del Sol, tra Malaga e Marbella, in Spagna. Qui in realtà ci si potrebbe immergere per tutto l’anno, ma settembre e ottobre sono i mesi ideali con una temperatura dell’acqua che non scende mai sotto i 19°. A chiudere la top ten di Scubadvisor si torna in Italia, per l’esattezza in Puglia. Il Salento, infatti, è ancora una super-meta anche nel mese di settembre, quando il caos di agosto si affievolisce e il mare è una tavola blu.