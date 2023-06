Il lavoro, portato avanti in collaborazione con e-Geos, Ambiente Italia, Legambiente Lombardia, Gruppo CAP e ALDA, ha conquistato i favori della giuria specialistica europea

Il progetto Life Metro Adapt della Città metropolitana di Milano conquista l’Europa. Il 6 giugno scorso si è tenuta a Bruxelles la premiazione dei LIFE Awards, il premio della Commissione Europea al migliore progetto europeo LIFE. Alla cerimonia erano presenti il Commissario europeo per l'ambiente e gli oceani, Virginijus Sinkevičius, oltre a Paloma Aba Garrote, Direttrice di CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). Metro Adapt, Strategie e misure di adattamento al cambiamento climatico ha vinto il premio nella categoria Clima venendo selezionato da una giuria specialistica capitanata da Tony Rinaudo, famoso agronomo australiano conosciuto come “Il fabbricante di boschi”. Inoltre il progetto è salito anche sul podio del gradimento del pubblico, al terzo posto con 1703 voti.



Di che si tratta

Conclusosi a settembre del 2021, capofila l’Area Ambiente e tutela del territorio di Città Metropolitana di Milano, oltre a ALDA Association Européenne pour la Démocratie Locale, Ambiente Italia Srl, Gruppo CAP, e-Geos S.p.A. e Legambiente Lombardia, Metro Adapt ha raggiunto l’obiettivo di portare nella Città Metropolitana di Milano la conoscenza, le tecniche e le strategie di contrasto al cambiamento climatico.

Il progetto ha promosso la creazione di misure di adattamento efficienti, anche attraverso le cosiddette Nature based solutions, opere ingegneristiche che si ispirano alla natura per studiarne e replicarne gli elementi in grado di migliorare la resilienza delle aree urbane, applicate in via sperimentale nel territorio interessato dal progetto. “La Città metropolitana di Milano è orgogliosa di questo riconoscimento europeo, che premia non solo il progetto LIFE Metro Adapt in quanto tale, ma anche l’impegno e la determinazione di tutti coloro che, in questi anni, lo hanno reso possibile - ha commentato il vicesindaco della Città metropolitana Francesco Vassallo -. Il premio della giuria e il sostegno dei cittadini e delle cittadine è di stimolo a continuare su questa strada, con un occhio di riguardo ai temi ambientali e della transizione ecologica”.