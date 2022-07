Un’azienda veneta presenta il primo grande progetto di economia circolare della cartoleria italiana. Interamente realizzato con materiali riciclati

In occasione della Giornata internazionale del mar Mediterraneo che si celebra l'8 luglio, Arbos, azienda veneta specializzata da oltre 30 anni in prodotti di cartoleria e articoli promozionali ecosostenibili, lancia Ocean, il notes salvamare, realizzato con carta riciclata 100% e copertina in plastica riciclata ricavata dai flaconi dei detersivi provenienti dalla raccolta di rifiuti in alcuni dei fiumi italiani.

L’idea

Ocean, il notes salvamare, è il frutto della collaborazione fra diverse realtà. Un esempio di imprese trasformative, che hanno unito le proprie forze per mettere a disposizione reciprocamente il proprio know how nel raggiungimento di obiettivi comuni di sostenibilità e creazione di valore. L'idea parte nel 2020, quando la comunità italiana delle aziende B-Corp, si è attivata per promuovere il recupero della plastica presente nei fiumi prima che finisca in mare. Le aziende si sono impegnate a realizzare, ognuna nel proprio settore di attività, progetti specifici. È qui che Arbos mette a punto il progetto del taccuino mettendo in rete l'intera filiera, partendo da chi lavora il rifiuto plastico, per realizzare il materiale che è stato utilizzato per la copertina.

Un progetto corale

Si tratta di un progetto corale di economia circolare, il primo di tale completezza del settore della cartoleria, che ha coinvolto diversi soggetti: Montello Spa (azienda bergamasca che opera nel recupero e riciclo dei rifiuti), CTP Srl (produttrice di articoli in plastica da raccolta differenziata), Edizioni Green Planner Srl Società Benefit (l'unica casa editrice B-Corp, testata giornalistica dedicata alla Sostenibilità), Marevivo (onlus impegnata dal 1985 nella tutela del mare) a cui sono destinate le royalties sulle vendite del taccuino per sostenere le loro campagne. Ocean il notes salvamare sarà distribuito a partire dall’8 luglio nelle librerie e nelle cartolerie e sull'e-commerce di Arbos. Sarà inoltre sviluppata una linea per la promozione aziendale per mettere a disposizione delle aziende un efficace strumento di comunicazione e promozione della sostenibilità.

Cosa fa Arbos

Arbos, società Benefit e certificata B-Corp fondata nel 1988 da Sergio Paolin e da Oriella Guarise, è pioniera della cartoleria ecologica in Italia. È specializzata nella produzione di articoli per il regalo, la scuola, l'ufficio, realizzati in materiali riciclati (carta e cartoncini riciclati, cuoio riciclato stoffa riciclata).