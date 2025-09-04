Il dato è stato diffuso da Aci Roma e Punto Gas, promotori della Roma Eco Race, competizione automobilistica riservata alle macchine green. L’appuntamento con la terza edizione della gara è per il prossimo 18 ottobre nella Capitale.

In Italia circolano 7.259.795 autovetture alimentate grazie a propulsioni e carburanti alternativi. Di queste, 3.153.648 (il 7,6% del totale circolante) sono a doppia alimentazione benzina-gpl, 2.542.481 (6,1%) sono ibride benzina, 925.583 (2,2%) a doppia alimentazione benzina-metano, 358.476 (0,8%) ibride gasolio e infine 279.607 (0,6%) elettriche.

Tutte insieme rappresentano il 17,5% del circolante autovetture, che ha superato quota 41 milioni (41.340.516 unità; vedi anche la tabella). Le alimentazioni a basso impatto ambientale sono in crescita rispetto al 2022, quando su 40.213.061 unità valevano il 13,8%, mentre nel 2020 si fermavano al 10,7%.

I dati, di fonte Aci e aggiornati al 31 dicembre 2024, sono stati diffusi da Aci Roma e Puntogas, i promotori della Roma Eco Race, gara di regolarità della categoria ecorally riservata alle propulsioni alternative giunta alla terza edizione, che ha l’obiettivo di promuovere e diffondere tecnologie e vantaggi della mobilità ecocompatibile. La gara si terrà il prossimo 18 ottobre a Roma.



Pronti per la terza Roma Eco Race

“La manifestazione è una competizione automobilistica di regolarità e controllo dei consumi riservata alle autovetture ecologiche, alla quale tutti possono partecipare, purché alla guida di una vettura a basso impatto ambientale”, spiegano i promotori. “Si svolge all’insegna della neutralità tecnologica e con il preciso intento di coinvolgere tutte le alimentazioni alternative, con l’obiettivo di diffondere una mobilità più sostenibile”.

Organizzata da Automobile Club Roma e Pik Race per gli aspetti sportivo automobilistici e Punto Gas, operatore del settore automotive e della mobilità sostenibile, è inserita nel calendario sportivo nazionale del trofeo Green Challenge e della Green Endurance Cup e consente di ottenere punti validi per il Campionato italiano energie alternative di Aci Sport.

L’appuntamento per l’edizione 2025 è per il 18 ottobre su un percorso di oltre duecento chilometri che collega Roma a Fiuggi, valorizzando le bellezze storiche, paesaggistiche e culturali del territorio della capitale e della città metropolitana, in un’ottica di transizione energetica e turismo sostenibile.



Una charity solidale

Si riconferma charity partner della competizione l’associazione Peter Pan, organizzazione di volontariato che offre sostegno e alloggio gratuito alle famiglie provenienti da vari Paesi e da tante regioni italiane costrette a spostarsi nella Capitale per far curare i figli malati di cancro.

È già possibile pre iscriversi sul sito www.romaecorace.it

Foto: ufficio stampa Roma Eco Race

