Ecobnb è la prima community del turismo sostenibile in Europa; bookitgreen nel 2019 è diventata la più grande piattaforma di alloggi per vacanze sostenibili nei paesi di lingua tedesca

A 8 anni fa dalla nascita Ecobnb - punto di incontro tra viaggiatori responsabili e strutture ricettive che stanno investendo in un futuro migliore, dall’energia pulita, al cibo biologico e a km zero, dall’eliminazione della plastica, alla promozione della mobilità dolce - ha annunciato l’acquisizione della principale piattaforma tedesca dedicata al turismo sostenibile, bookitgreen. L’unione della community di bookitgreen consente così di rafforzare il ruolo di Ecobnb come principale piattaforma dedicata all’ospitalità eco-friendly in Europa.



A proposito di Ecobnb

In quanto punto d'incontro tra viaggiatori responsabili e strutture ricettive che stanno investendo in un futuro migliore, Ecobnb (https://ecobnb.it) è la prima community del turismo sostenibile in Europa. Ecobnb offre sistemazioni ed esperienze sostenibili e autentiche in tutto il mondo. Dopo aver vinto il progetto europeo Ecodots e aver costruito con successo la loro prima azienda, Silvia Ombellini, Simone Riccardi e Carla Soffritti hanno ricevuto dall'Organizzazione Mondiale del Turismo il primo premio per l'innovazione e la sostenibilità nel turismo nel 2017. Il 2022 ha segnato una svolta, quando la community di bookitgreen (https://bookitgreen.it) si è unita sotto il marchio di Ecobnb. L'azienda, che ha sede a Trento, in Italia, conta 4000 strutture ricettive partner in tutto il mondo e 2 milioni di utenti unici ogni anno. Gli utenti possono selezionare le ospitalità sulla base delle loro attenzioni ecologiche e possono scegliere tra migliaia di sistemazioni eco-friendly e uniche in tutto il mondo, dall’agriturismo biologico, all’albergo diffuso in un antico borgo, dall’eco-glamping immerso nella natura al B&B in un antico castello. Oltre a promuovere le destinazioni green, Ecobnb si occupa anche di formazione e di progetti ambientali, come ad esempio quello di creazione di foreste secolari in Italia.

I fondatori di bookitgreen

Moritz Hintze e Phillip Fickl hanno fondato bookitgreen nel 2017, sulla base del concetto innovativo di rendere facilmente fruibili e prenotabili online gli alloggi per vacanze sostenibili. Nel 2019 bookitgreen è diventata la più grande piattaforma di alloggi per vacanze sostenibili nei paesi di lingua tedesca. Oggi la maggior parte delle strutture presenti sulla piattaforma si trova in Germania, Austria, Portogallo, Spagna, Francia, Italia e Svizzera. "Sono davvero felice che la community che abbiamo costruito possa unirsi al leader dell'ospitalità ecologica Ecobnb - ha affermato Moritz Hintze - . I nostri host e i nostri viaggiatori potranno così usufruire di maggiori opzioni si soggiorno e di servizi innovativi per promuovere la sostenibilità turistica. Non potrei desiderare un futuro migliore per le persone appassionate ai viaggi consapevoli che fanno parte di bookitgreen. “Siamo entusiasti - ha affermato il fondatore e CEO di Ecobnb Simone Riccardi - di dare il benvenuto alla community di bookitgreen su Ecobnb. Questa acquisizione ci consente di ampliare le possibilità di soggiorno eco-friendly ed offrire possibilità sempre più attraenti per chi cerca modi di viaggiare responsabili e autentici”. "Negli ultimi quattro anni - ha aggiunto - abbiamo assistito a una costante crescita dei viaggiatori interessati alla sostenibilità. Unire la community di bookitgreen sotto il marchio di Ecobnb, rappresenta un passo importante per promuovere l’ospitalità turistica sostenibile e rafforzare il turismo sostenibile in Europa."