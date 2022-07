In Lombardia tra le iniziative il Festival dei Colli Morenici, Tener-a-mente al Vittoriale di Gardone Riviera e le Giornate Campanarie a Gromo

Torna anche quest’anno #EstateNeiBorghi , la campagna del Touring Club Italiano che invita a vivere esperienze uniche nei borghi Bandiera Arancione, all’insegna dell’autenticità, del benessere e della scoperta di territori e “tesori” ancora poco conosciuti. Un palinsesto con oltre 100 eventi e diverse attività che animeranno la nostra Penisola per tutta l’estate: concerti all’aperto in paesaggi suggestivi, feste campestri, escursioni, attività all’aria aperta, performance musicali, spettacoli, scoperta delle eccellenze gastronomiche, festival letterari sono solo alcune delle proposte per questa estate.



Gli eventi in Lombardia

In particolare, molti gli eventi tra musica e tradizione che renderanno la Lombardia viva e attrattiva durante la stagione estiva, anche grazie all’apporto delle comunità locali. Tra le iniziative musicali il Festival dei Colli Morenici è in programma a Ponti sul Mincio, Solferino e Castellaro Lagusello, rispettivamente il 15 e 30 luglio e 14 agosto. L’evento, che spazia dalla musica classica al pop, farà tappa il 15 luglio a Solferino, un borgo incastonato tra dolci colline con posizione panoramica verso il Lago di Garda, il 30 luglio a Ponti sul Mincio, situato nell’entroterra a sud del Lago di Garda, primo Comune mantovano all’interno del Parco che prende il nome dal fiume che lo attraversa e infine il 14 agosto a Castellaro Lagusello, piccolo borgo raccolto e silenzioso, riserva naturale protetta, che si specchia su un suggestivo laghetto morenico a forma di cuore (il lagusello). Dal 5 al 25 luglio torna anche Tener-a-mente, il Festival del Vittoriale a Gardone Riviera, con importanti ospiti italiani e internazionali del calibro di Steve Vai, The Tallest Man On Earth, Roberto Vecchioni, Paolo Nutini e Manuel Agnelli. Il Festival si svolge nell’anfiteatro del Vittoriale degli Italiani: un luogo sospeso tra arte, cultura, natura e bellezza, con una magnifica vista panoramica sul Lago di Garda. Infine, a Gromo, piccolo borgo in val Seriana in provincia di Bergamo, l’Associazione Campanari, un gruppo di 9 ragazzi volontari che portano avanti con orgoglio ed entusiasmo l'antica tradizione campanara, organizza le Giornate Campanarie sabato 23 luglio e sabato 13 agosto, due giornate alla scoperta delle campane e del loro impiego nelle varie Celebrazioni, con la possibilità di suonarle dal vivo.

Con #EstateNeiBorghi, l’invito di Touring Club è quello di “viaggiare senza fretta”, prendendosi tutto il tempo necessario per entrare nei ritmi di questi luoghi meno noti del nostro Paese, di lasciarsi coinvolgere dall’entusiasmo degli eventi e delle feste organizzate grazie alla dedizione di comunità ospitali, dove spesso numerosi giovani hanno deciso di investire il proprio futuro.