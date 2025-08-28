Promosso da Feries, premierà per la seconda edizione il comune italiano che meglio investe in un turismo dei territori autentico e sostenibile. Ma fate in fretta: per partecipare c’è tempo fino al 31 agosto!

Sono aperte le candidature per l’edizione 2025 del progetto Capitale Rurale Italiana. Promossa da Feries, società italiana specializzata nella ricettività rurale e dei territori, proprietaria dei portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it, l’iniziativa ha l’obiettivo di individuare e premiare il comune italiano che meglio incarna lo spirito e la ricchezza del territorio e dare voce a chi investe in un turismo diffuso, autentico e sostenibile.



Chi sarà il successore di Pescasseroli

Dopo il successo della prima edizione che ha visto il borgo abruzzese di Pescasseroli (L’Aquila) aggiudicarsi il titolo, continua da nord a sud dello Stivale la ricerca della Capitale Rurale tra i borghi più virtuosi in grado di unire ospitalità, cultura e valorizzazione del territorio.

Il progetto Capitale Rurale Italiana 2025 è aperto a tutti i comuni con meno di 15mila abitanti che promuovono un turismo dei territori autentico e sostenibile, tradizioni locali, agricoltura, artigianato e accoglienza diffusa. Tra tutte le candidature che perverranno entro il 31 agosto (fate in fretta!), il team di esperti di Feries selezionerà una shortlist di venti comuni finalisti. Sarà poi la community dei turisti dei territori a votare e scegliere il vincitore, che verrà annunciato a novembre.

Info e candidature: www.feries.it/capitale-rurale-italia...



Foto: ufficio stampa Feries