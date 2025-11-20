L’Arpae lancia l’appello agli appassionati volontari di meteorologia affinché contribuiscano alla raccolta di dati sui manti nevosi nella regione. Si comincia il 2 dicembre.

“AAA cercasi osservatori della neve in Emilia Romagna”. Arpae lancia un appello ai cittadini appassionati di meteorologia: servono volontari pronti a contribuire al monitoraggio della neve al suolo durante la stagione invernale. L’obiettivo è ampliare la copertura territoriale delle osservazioni, affiancando alla rete di stazioni automatiche una comunità diffusa di persone in grado di fornire dati puntuali sull’altezza del manto bianco.

L’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna, impegnata da anni in questo tipo di rilevazioni, punta a costruire una rete capillare che permetta di seguire in tempo reale l’estensione e l’intensità delle nevicate. Ai volontari basterà un semplice metro pieghevole in legno e un punto di misura libero da ostacoli, così da garantire letture corrette e confrontabili.

Il primo appuntamento della nuova campagna neve è fissato per il 2 dicembre alle 18, in modalità mista: chi aderirà potrà partecipare in presenza oppure collegarsi online tramite Google Meet. I dettagli operativi e il link alla riunione saranno inviati direttamente agli iscritti.

Entrare nella rete degli “osservatori della neve”, sottolinea l’Arpae, significa anche accedere alla community dedicata, ricevere aggiornamenti sulle nevicate previste e condividere foto, dati e segnalazioni con gli altri partecipanti sparsi sul territorio regionale. Arpae invita chiunque abbia interesse per la meteorologia a prendere parte al progetto, sottolineando come ogni contributo possa migliorare la qualità del monitoraggio e, di conseguenza, la capacità di analizzare i fenomeni invernali.



Foto: arpae



Informazioni e modalità di adesione sono disponibili qui: https://ambiente.regione.emilia-roma...