È online l’avviso “Oasi urbane”: spazio a cittadini e associazioni che vogliono creare nuove aree ombreggiate, depavimentare o piantare alberi. Ecco come fare.

Una sfida per rendere la città più fresca e accogliente in vista della prossima estate, trasformando gli spazi pubblici in oasi urbane in grado di ridurre gli effetti del caldo. A lanciarla è il comune di Milano, in collaborazione con C40 Cities, nell’ambito dell’avviso pubblico “Oasi urbane - Milano attiva”. L’amministrazione invita aziende, gruppi informali, comitati, associazioni, fondazioni e scuole a sostenere interventi mirati per il raffrescamento e la riqualificazione delle aree pubbliche, in collaborazione con Palazzo Marino.

Le proposte possono spaziare da interventi rapidi come il posizionamento di elementi ombreggianti in piazze o strade, ma anche l’attivazione di cortili scolastici, fino a trasformazioni più strutturali come le depavimentazioni o le piantumazioni di nuovo verde urbano, la creazione o la riqualificazione di aree giochi e di aree pedonali.



Migliorare il “comfort termico”

La prima azione che sarà possibile proporre nel 2026 punta al miglioramento del “comfort termico” attraverso elementi ombreggianti.

Attenzione anche alla sostenibilità: spazio all’uso di materiali naturali o riciclabili, provenienti da filiere sostenibili e con ridotto impatto ambientale; saranno invece da evitare colori scuri o finiture che favoriscono il surriscaldamento, privilegiando invece tonalità chiare e riflettenti.



La parola alle assessore

“L’ombreggiamento e il raffrescamento urbani sono una priorità per la qualità della vita negli spazi aperti, per migliorare il benessere delle persone e per la mitigazione degli effetti del riscaldamento globale. È importante intervenire per ridurre gli effetti delle isole di calore, rivalorizzando piazze, strade e spazi pubblici per renderli più vivibili e a misura di persona”, spiegano le assessore Elena Grandi (Ambiente e Verde) e Gaia Romani (Quartieri e Partecipazione). “Oltre all’incremento e alla valorizzazione del verde, è necessario promuovere soluzioni alternative e complementari, soprattutto dove la messa a dimora di alberi non è possibile. Sistemi di ombreggiamento innovativi, materiali riflettenti, interventi temporanei o modulari possono offrire risposte efficaci e rapide, in grado di ridurre le temperature e migliorare il comfort urbano”.

“In questo percorso”, concludono le assessore, “la collaborazione è un elemento chiave. Con questo avviso vogliamo rendere più semplice e accessibile la partecipazione di cittadinanza, associazioni e imprese, valorizzando le idee che nascono dal territorio e accompagnandole in un percorso condiviso con l’amministrazione”.



Candidature entro il 31 marzo

L’avviso pubblico di Milano Attiva è permanente e aperto tutto l’anno, ma per vedere il progetto realizzato nell’estate 2026 la candidatura va inviata entro il 31 marzo. “Dopo la valutazione dell’amministrazione, la sinergia tra comune e soggetto proponente si concretizzerà tramite sponsorizzazione tecnica o accordi di collaborazione”, si legge nell’avviso.



Qui il bando: https://servizi.comune.milano.it/web...