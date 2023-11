Per contrastare lo squilibrio fra domanda del mondo del lavoro e offerta formativa, tornano i Fashion Talent Days: competenze digital e green al centro

Confindustria Moda, la federazione italiana che riunisce le sette associazioni della Moda e Accessorio Made in Italy, presenta la terza edizione del Fashion Talent Days, evento gratuito e digitale live che si è tenuto dal 13 al 15 novembre. Uno strumento utile per mettere in contatto domanda e offerta nel settore: secondo i dati Excelsior Unioncamere, entro il 2026 la domanda del settore Moda e Accessorio, infatti, arriverà a un potenziale di oltre 31 mila lavoratori l’anno.

Cosa sono

I Fashion Talent Days mirano a creare un collegamento tra imprese, famiglie e organi di formazione, per favorire un allineamento tra le competenze richieste dal mercato e quelle acquisite dai candidati. Particolare attenzione viene posta alle competenze digital e green, che, secondo i dati Excelsior Unioncamere, arriveranno ad essere richieste a più del 60% del fabbisogno totale di occupati entro il 2026. Queste costituiscono infatti un asset strategico imprescindibile per poter procedere con la transizione verde e digitale, al centro dell’economia del futuro. Tra i partecipanti di quest’anno realtà leader a livello internazionale, quali: Ratti, Loro Piana, gruppo Florence, Zegna Baruffa, Canali, Rinascente e PVH. Paolo Bastianello, presidente del Comitato Education di Confinudstria Moda, commenta: “È fondamentale continuare a lavorare per intrecciare le aziende con il campo della formazione: spiegare i valori dell’istruzione tecnica e raccontare cosa significa lavorare nel Tessile, Moda e Accessorio. I Fashion Talent Days sono un evento di capitale importanza per il Sistema Paese, per rendere ancora più grande il Made in Italy”. L’iniziativa è promossa e organizzata dal Comitato Education di Confindustria Moda, presieduto da Paolo Bastianello, in collaborazione con Umana, agenzia per il lavoro. Il Comitato Education è composto da esponenti di tutte e sette le associazioni del settore Tessile, Moda e Accessorio confederate in Confindustria Moda. Uno dei principali obiettivi del comitato è il miglioramento dell’interazione tra aziende e scuole e centri di formazione, per contribuire a colmare il mismatch presente fra domanda del mondo del lavoro e competenze offerte. Partner tecnico dell’evento è CVing, realtà italiana digitale focalizzata nell’e-recruiting, che ha sviluppato una piattaforma integrata e introdotto lo strumento dei video colloqui on demand. Durante i Fashion Talent Days, CVing aiuterà le aziende intervenendo con Digital Tools, Talent Attraction, Employer Branding e Candidate Experience.