La settima edizione rafforza il passaggio dalla logica “Nimby” (“non nel mio giardino”) a quella “Pimby” (“per favore nel mio giardino”), incoraggiando opere considerate strategiche. Per partecipare c’è tempo fino al 26 maggio.

Sono aperte le candidature al premio “Pimby Green 2026”: il riconoscimento, promosso da Assoambiente, valorizza infrastrutture sostenibili e progetti capaci di generare benefici ambientali, economici e occupazionali nei territori. La settima edizione punta a rafforzare il passaggio dalla logica “Nimby” (“non nel mio giardino”) a quella “Pimby” (“per favore nel mio giardino”), incoraggiando opere considerate strategiche per la transizione energetica e l’economia circolare.

Il premio si rivolge ad amministrazioni pubbliche, imprese e giornalisti che si sono distinti nella realizzazione di impianti innovativi, nel coinvolgimento delle comunità locali e nella diffusione di informazioni scientifiche corrette su energia, rifiuti e trasformazioni territoriali. L’obiettivo è favorire una cultura industriale orientata alla sostenibilità e alla partecipazione.

“L’Italia è chiamata a misurarsi con sfide strutturali che incidono sulla competitività del sistema produttivo e sulla qualità della vita dei territori: decarbonizzazione, sicurezza energetica, gestione sostenibile delle risorse, modernizzazione infrastrutturale”, spiega Chicco Testa, presidente Assoambiente. “La realizzazione di opere di pubblica utilità rappresenta una leva strategica per coniugare tutela ambientale, sviluppo industriale e coesione sociale”.

I vincitori del 2025

Otto i vincitori del premio nel 2025. Tra gli altri, Renato Schifani, presidente della regione Sicilia, premiato per il progetto dei due termovalorizzatori di Palermo e Catania, destinati a ridurre l’uso delle discariche e trasformare i rifiuti in energia, con un investimento previsto di circa 800 milioni di euro. E Aeroporti di Roma, attraverso la manager Veronica Pamio, per la solar farm di Fiumicino, uno dei più grandi impianti fotovoltaici in autoconsumo realizzati in un aeroporto europeo (qui l’elenco completo dei vincitori: assoambiente.org/

C’è tempo fino al 29 maggio

Le candidature resteranno aperte fino al 29 maggio 2026. La premiazione è prevista il 9 luglio a Milano, durante un evento che riunirà istituzioni, aziende e stakeholder per discutere il ruolo delle infrastrutture nella transizione ecologica e nello sviluppo locale.



Per partecipare: assoambiente.org/

Nella foto, l’assegnazione dei premi Pimby 2025 (ufficio stampa Pimby)