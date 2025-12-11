Parte la stagione delle piantumazioni collettive nella Città metropolitana di Milano. In campo anche cittadini e scuole. Dall’asfalto al bosco: a Cambiago, nel 2026, 623 nuove piante grazie alla depavimentazione. I link per partecipare.

Grazie a Forestami, sono in programma dieci nuovi progetti di piantagione in nove comuni della Città metropolitana di Milano: Cusago, Pozzo d’Adda, Rho, Masate e Nerviano entro la fine del 2025; Villa Cortese, Bareggio, Cambiago, Gessate e Rho entro la primavera 2026. Forestami è un progetto nato con l’obiettivo di incrementare il capitale naturale di Milano e provincia. Tutte le piantagioni – apprendiamo da una nota – prevedono il coinvolgimento degli abitanti e delle scuole locali.



Tutti gli appuntamenti

Cusago ha aperto la stagione con la prima piantagione collettiva lo scorso 22 novembre a cui hanno partecipato circa cento cittadini per la creazione di un piccolo bosco di 327 piante forestali. La piantumazione si è tenuta nell’area della Cascina Stampa a cura di Opera in Fiore, cooperativa sociale con la missione dell’inclusione sociale di persone svantaggiate, fragili, disabili, detenuti e migranti, attraverso il lavoro, in particolare nel settore del verde.

Sabato prossimo, 13 dicembre, sono in programma ben tre piantagioni collettive: a Rho, Nerviano e Masate.

Particolarmente interessante l’intervento che completerà la stagione agronomica 2026: si tratta della depavimentazione e del successivo ripristino di un ambiente naturale a Cambiago, tra viale delle Industrie e via Indipendenza. Invece dell’asfalto qui troveranno dimora 623 piante, grazie ai lavori della cooperativa Il Ponte. La depavimentazione (o depaving), molto diffusa nel Nord Europa, è la pratica di rimuovere superfici impermeabili come asfalto e cemento dalle aree urbane per restituire spazio alla terra e alla vegetazione. Lo scopo è rendere le città più permeabili, fresche e resilienti ai cambiamenti climatici, contrastando isole di calore e allagamenti.



Per registrarti alle prossime tre piantagioni collettive clicca qui!

Rho: https://tinyurl.com/piantagione-coll...

Masate: https://tinyurl.com/piantagione-coll...

Nerviano: https://tinyurl.com/piantagionecolle...



Foto: ufficio stampa Città metropolitana di Milano