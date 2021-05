Scatta una foto ravvicinata della farfalla, evitando di disturbarla, e inviala tramite Whatsapp allo +39 351 2522520. Contribuirai al censimento globale delle farfalle per promuovere la loro conservazione

Ci sono più di 230.000 specie di farfalle e falene nel mondo, una biodiversità mozzafiato di cui conosciamo lo stato di appena l’1% di tutte queste specie. La perdita degli habitat naturali è una delle principali cause del loro declino; uno studio recente dimostra che, solo negli ultimi 10 anni, le popolazioni di farfalle si sono dimezzate. Ma qualcosa si può fare: grazie all’aiuto di tutti, dal lancio nel gennaio 2021, Friend of the Earth ha ricevuto 240 immagini di specie di farfalle e falene provenienti da 12 paesi del mondo, contribuendo al censimento globale delle farfalle per promuovere la loro conservazione attraverso il contributo dei cittadini.



Scatta senza disturbare

Ciascuno di noi, può dunque aiutare Friend of the Earth a catalogare la popolazione mondiale di farfalle, in due semplici mosse. Scatta una foto ravvicinata della farfalla, evitando di disturbarla, e inviala tramite WhatsApp al numero +39 351 2522520, insieme alle tue coordinate di posizione. Friend of the Earth ti farà conoscere il nome della specie e le informazioni verranno archiviate su una mappa interattiva. Le informazioni aiuteranno a produrre statistiche per implementare le migliori misure di conservazione. Ogni mese Friend of the Earth premierà colui che avrà inviato il maggior numero di fotografie.



Farfalle d’Italia

Friend of the Earth, insieme all‘Associazione Polyxena, ha inoltre dato il via a “Salviamo le farfalle d’Italia”. Il progetto consiste nel proteggere alcune specie di farfalle vulnerabili tramite la loro riproduzione ex-situ e il successivo reinserimento in natura. La riproduzione ex-situ ha luogo presso Farfalia, la Casa delle Farfalle situata all‘interno del giardino botanico “Lama degli ulivi” a Monopoli (Bari), in cui si svolge l‘intero ciclo, dal deposito delle uova sulle piante al primo battito delle ali e al conseguente rilascio in natura. I visitatori di Farfalia sono coinvolti in attività didattiche e possono partecipare attivamente e monitoraggio dello stato del progetto e al rilascio delle farfalle. Sin dall’apertura nel giugno 2016, Farfalia ha ospitato diverse specie di farfalle, tra cui: Zerynthia cassandra, Melanargia arge, Hipparchia sborodonii e Charaxes jasius.