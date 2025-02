I risultati del test sul Grande raccordo anulare di Roma rivelano i consumi “reali” nel traffico, l’autonomia e l’efficienza delle vetture con la spina. Kia Ev3 l’eco-auto con maggiore autonomia. E Arera prolunga la sperimentazione della ricarica con lo sconto

Prima la Lancia Ypsilon, seconda la Mini Aceman, terza la Hyundai Inster. Sono queste le tre auto elettriche che hanno mostrato i migliori consumi durante “From 100% to 5%”, il più grande test comparativo di vetture con la spina a livello europeo. Promosso da Motor1.com e InsideEvs, il test si è svolto anche quest’anno sul Grande raccordo anulare di Roma su una distanza di 68,2 chilometri, con le auto che si sono confrontate in condizioni di guida reale.



Come funziona la prova

Con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, dell’assessorato alla Mobilità del comune di Roma e del Centro di alta formazione Laudato si’, la giornata ha l’obiettivo di mettere in evidenza l’efficienza delle auto nel traffico vero, misurando il consumo in kWh ogni 100 chilometri e calcolando il costo di gestione di ogni singola vettura. Sono stati messi a confronto dodici nuovi modelli selezionati fra quelli più compatti ed economici introdotti sul mercato negli ultimi mesi, privilegiando le versioni standard range, cioè con batteria più piccola e un prezzo di acquisto più competitivo. Per ogni auto è stata anche calcolata l’autonomia effettiva.

Le regole della prova sono state uguali per tutte le auto: partenza con il 100% di ricarica e programma di guida normale in carovana lungo la carreggiata esterna del Gra (limiti di velocità di 130 o 110 km/h), climatizzatore acceso a 22 gradi, finestrini chiusi, una sola persona a bordo. Il test di ogni singola auto si è concluso quando la batteria è arrivata al 5% di carica.



Il podio

A primeggiare è stata la Lancia Ypsilon (15,9 kWh/100 km, per un costo indicativo medio di 9,7 euro ogni 100 chilometri di percorrenza), grazie alla sua carrozzeria da berlina, più bassa e aerodinamica, e a un peso inferiore a quello di gran parte delle altre auto. Sul secondo gradino del podio si è classificata la Mini Aceman con il dato di 16,1 kWh/100 km (per un costo di 9,9 euro), pur con un peso superiore di circa 150 chili rispetto alla Ypsilon e un motore piuttosto potente. Molto vicina alle prime due in classifica si è posizionata la Hyundai Inster, l’auto più leggera del test con uno dei motori meno potenti tra le partecipanti (115 CV), per un consumo a fine prova di 16,4 kWh/100 km (10 euro spesi).

Sul fronte dell’autonomia, mantenendo la necessaria divisione tra vetture standard range e long range (con batterie di capacità superiori), la Kia Ev3 ha percorso il maggior numero di chilometri, compiendo 4,5 giri di Gra (323 chilometri), seguita dalla Omoda 5 (4,4 giri e 318 km) e dalla Ypsilon, con 4,2 giri e 302 chilometri.



“Ma quanto fa con un litro?”

“Quando si parla di elettriche il primo pensiero va all’autonomia, ma per le auto più compatte e possibilmente economiche, dovremmo verificare innanzitutto il consumo di energia, esattamente come facciamo con le auto benzina o diesel dove la prima domanda che ci si pone è: quanto fa con un litro? L’unità di misura qui sono i kWh, ma il principio è esattamente lo stesso ed è importante sensibilizzare le persone a scegliere l’auto anche in base a questo parametro”, ha spiegato Alessandro Lago, direttore di Motor1.com e InsideEvs.it.



Ricarica: più potenza gratis nei weekend e di notte

A margine dell’evento romano, è arrivata la notizia del prolungamento della sperimentazione Arera-Gse per la ricarica con lo sconto. Fino al 30 giugno 2027, infatti, l’Autorità consente di aumentare gratuitamente la potenza delle utenze private per ricaricare i veicoli elettrici durante la notte, la domenica e nei festivi, con una potenza di circa 6 kW, senza costi aggiuntivi e senza rivolgersi al proprio fornitore. Il servizio è gestito dal Gse, il Gestore dei servizi energetici. È possibile effettuare la richiesta on line accedendo all’area clienti fino al 30 giugno 2026. Chi ha la sperimentazione nello stato “approvata” non deve presentare nessuna richiesta di proroga.

Per maggiori info: https://www.gse.it/servizi-per-te/ri...