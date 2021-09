L’opera – lunga 6,5, larga 3,5 e alta 4 metri – è un parallelepipedo interamente in policarbonato 100% riciclabile

Guzzini, nota azienda del design e dell’arredo, accanto ad un partner d’eccezione come Corepla, ha portato il programma Circle – che dà nuova vita ad oggetti attingendo a materiali plastici riciclati post-consumo– in un palcoscenico prestigioso come il Fuori Salone “Creative Connection” 2021 di Milano. A rappresentare l’impegno alle tematiche del circolo virtuoso del riuso è presente un’installazione ideata e realizzata da Stroop Design, in collaborazione con Jeffrey Beers International.



Un parallelepipedo riciclabile

L’opera – lunga 6,5, larga 3,5 e alta 4 metri – invita i partecipanti a confrontarsi con un tema di stretta attualità in modo personale e consapevole; il suo aspetto è quello di un parallelepipedo interamente in policarbonato 100% riciclabile, al cui interno è presente una crepa frastagliata riempita da bottiglie di plastica compattate, a simboleggiare come anche un materiale complesso come la plastica possa trasformarsi da rifiuto a risorsa.

Un messaggio di speranza, che invita ad adottare un modo di vivere che ci dia la possibilità di riconnetterci con la Terra. Stroop, puntando su una condizione di necessità e contando sull'innovazione umana, pensa che sia ancora possibile invertire la rotta e sanare i danni che l'uomo ha inferto all'ambiente e al nostro mare.



Un’esperienza immersiva

A rendere immersiva l'esperienza dei visitatori provvedono anche i filmati dedicati a immagini marine che scorrono sulle pareti interne, mentre il senso dell'operazione è confermato ed enfatizzato dalla presenza di colonne realizzate nella stessa plastica riciclata degli oggetti che sostengono elementi del programma Circle di Guzzini, qui utilizzati come vasi per contenere piante di Tillandsia. Il programma Circle di Guzzini, che rappresenta ormai il 45% dell’intera produzione e a cui appartengono importanti linee del catalogo, come Tierra disegnata da Pio e Tito Toso, Regeneration di Spalvieri & Del Ciotto e Twist ideata da Setsu&Shinobu Ito, è un sistema interno che integra il recupero di plastiche riciclate post-consumo con la produzione di oggetti per la tavola, la cucina e la casa.



“La partecipazione a Creative Connections insieme a Guzzini rappresenta per noi una nuova opportunità di trasferire il concetto che gli imballaggi in plastica possono trasformarsi da rifiuto a risorsa - dichiara Giorgio Quagliuolo, presidente del Consorzio Corepla -. Occorre guardare oltre la prima impressione e visualizzare il risultato tangibile, in questo caso i prodotti Guzzini, della trasformazione resa possibile dall'impegno dei cittadini che hanno fatto la raccolta differenziata, da Corepla che ha gestito la filiera e dalle aziende che hanno messo a disposizione le loro risorse, tecnologie e know-how per utilizzare plastiche di seconda vita”. “La plastica ha proprietà così convincenti da essere diventata il materiale più usato nel mondo - commenta Domenico Guzzini -, ma deve essere usata e smaltita responsabilmente. Se inserita in un processo intelligente non ‘a perdere’ ma a ‘riutilizzare’, la plastica rappresenta l’alternativa alla plastica.”