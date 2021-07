L'ESL Flowe Championship italiano nel quale si sono sfidati sui videogame "Gran Turismo Sport", e "Call of Duty Black Ops Cold War" su PS4 pianta 160 alberi

Si è concluso il primo torneo eSport a compensazione di CO2, ideato per sostenere l’ambiente e sensibilizzare il mondo dell’entertainment alle tematiche green, attraverso un’iniziativa concreta a supporto delle generazioni future. Si tratta della Spring Season di ESL Flowe Championship, il campionato Nazionale di videogame su PlayStation 4, ideato e realizzato da ESL Italia e Flowe.



1.200 player e 160 alberi

Nel progetto sono stati coinvolti LCA-lab, società di ricerca e consulenza ambientale e ZeroCO2, società benefit che realizza progetti di riforestazione, afforestazione, messa a dimora di alberi in aree urbane ed extra urbane in diversi luoghi del mondo. LCA-lab srl ha realizzato uno studio di Carbon Footprint simulando uno scenario rappresentativo che ha stimato che nel corso dell’intero torneo, a cui oltre 1.200 player hanno partecipato mettendosi in gioco nel rispetto del pianeta, le emissioni di CO2 sono state pari a 64.404 KG CO2eq. Grazie a questi dati, zeroCO2 ha piantato 160 alberi che assorbiranno la quantità di CO2eq calcolata e che supporteranno famiglie contadine in America Latina, favorendone il sostentamento. I titoli selezionati per competere e conquistare il titolo di campione nazionale sono stati Gran Turismo Sport, in cui ha trionfato Giorgio “Williams_Gio” Mangano, e Call of Duty Black Ops Cold War che ha visto la vittoria dei B04 Star.

Un modello per il gaming

“Con questo torneo abbiamo dimostrato che la compensazione di CO2 è un modello applicabile anche al mondo del gaming. Speriamo che questo possa essere uno stimolo per il settore e che possa aiutare a sensibilizzare anche i giocatori verso i temi ambientali e della sostenibilità, penso specialmente alle giovani generazioni”, commenta il CEO di Flowe Ivan Mazzoleni.