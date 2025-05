Limitare l’acquisto di prodotti superflui e il consumo di carne. Puntare sull’efficienza energetica domestica. Eliminare la plastica monouso. Sono queste alcune delle dieci azioni quotidiane consigliate contro la crisi climatica.

Nel 2024, per la prima volta , la temperatura media globale ha superato stabilmente l’aumento di 1,5 gradi rispetto all’era preindustriale, soglia critica indicata dalla maggior parte degli scienziati per evitare impatti climatici gravi. Ogni due secondi, nel mondo, scompare un’area forestale pari a un campo da calcio, mentre oltre 45mila persone muoiono prematuramente ogni anno a causa dell’esposizione alle polveri sottili. In risposta a questi dati, Greenpeace ha presentato il suo “Sos Pianeta”, un decalogo di dieci azioni concrete e accessibili a tutti per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.



Le dieci mosse di “Sos Pianeta”

1. Adottare fonti di energia rinnovabile e migliorare l’efficienza energetica domestica.

2. Preferire mezzi di trasporto sostenibili come biciclette, camminate e trasporti pubblici.

3. Ridurre il consumo di carne e derivati per limitare l’impatto degli allevamenti intensivi.

4. Scegliere pesce proveniente da fonti sostenibili.

5. Evitare prodotti con olio di palma non certificato e privilegiare acquisti che non contribuiscano alla deforestazione.

6. Limitare l’acquisto di prodotti superflui, optando per la qualità e la durabilità.

7. Eliminare l’uso di plastica monouso, preferendo soluzioni riutilizzabili.

8. Partecipare attivamente a iniziative ambientali e sensibilizzare la comunità.

9. Sostenere politiche e leggi che promuovano la tutela ambientale.

10. Destinare il 5x1000 a Greenpeace per supportare le sue campagne di difesa del Pianeta.



La causa in North Dakota

“In un mondo sempre più segnato dalla crisi ambientale, ognuno di noi può fare la differenza con gesti alla portata di tutti”, ha commentato Chiara Campione, direttrice del Programma di Greenpeace Italia.

Parallelamente, l’associazione ambientalista affronta una sfida legale significativa: una giuria del North Dakota ha infatti condannato l’organizzazione a pagare oltre 660 milioni di dollari alla compagnia petrolifera Energy Transfer, in una causa che Greenpeace considera infondata e mirata a silenziare le proteste ambientali.