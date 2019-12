Road to green 2020 rinnova il suo invito a scegliere soluzioni diverse per salutare il nuovo anno, con vantaggi per sicurezza, ambiente ed economia

Anche quest’anno Road to green 2020, associazione per la promozione della sostenibilità ambientale, rinnova l’appello rivolto a privati cittadini e Comuni, a dire no ai botti di Capodanno. “Anche se crediamo che sia un modo bello e scenografico per festeggiare, si tratta di qualcosa di estremamente nocivo per l’ambiente e le sue creature – ha detto Barbara Molinario, presidente di Road to green 2020. – Uccelli, cani, gatti e tutti gli animali vengono terrorizzati a volte fino alla morte. Inoltre, ogni sparo immette nell’atmosfera inutili quantità di gas nocivi, che avvelenano l’aria che respiriamo e contribuiscono al surriscaldamento globale, che i governi di gran parte del mondo stanno cercando di contrastare con gran fatica. Per non parlare dei costi dei giochi pirotecnici, che vanno a gravare sui bilanci delle amministrazioni locali. Un budget che potrebbe essere utilizzato in tutt’altro modo, generando benessere per la società”.



Ecco 5 motivi pratici, per i quali quest’anno ti conviene dire no ai botti di Capodanno



1. Spaventano gli animali



Questi scoppi improvvisi spaventano terribilmente gli animali. Molti scappano terrorizzati o, addirittura, muoiono per lo spavento. Gli uccelli perdono il senso dell’orientamento, andando a sbattere contro muri o tralicci dell’alta tensione, rimanendo feriti gravemente o morendo. Siamo certi che un gioco pirotecnico valga la vita di tutte queste creature?



2. Spaventano i bambini piccoli



Dopo tanta fatica, si era addormentato, quando un improvviso boato lo sveglia spaventandolo, e il bambino scoppia di nuovo a piangere. Che si tratti di tuo figlio, o quelli di amici a cena con te, o dei figli dei vicini. Vuoi davvero passare così le prossime settimane? Di’ no anche tu ai botti, e chiedi a tutti quelli che conosci di rinunciarvi.



3. Inquinano l’aria che respiriamo



Blocchi del traffico, targhe alterne, regolazioni dei termostati. Tutte misure contro l’inquinamento dell’ambiente e il surriscaldamento globale che siamo obbligati a adottare durante tutto l’anno. E poi, in pochi giorni, permettiamo l’immissione di tonnellate di gas tossici nell’atmosfera, con il pretesto dei festeggiamenti. Abolire i botti di Capodanno contribuirebbe a rendere l’aria più salubre, aumentando l’effetto positivo di tutti i tuoi sforzi fatti durante l’anno.



4. Ogni anno causano il ferimento di centinaia di persone



Lo scorso anno 216 persone in Italia sono rimaste ferite da petardi e botti. Per 44 di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale, 13 i pazienti gravi. Dita o mani amputate per un attimo di distrazione mentre si sta festeggiando il Capodanno. Decine di persone trasportate d’urgenza ai pronto soccorso delle varie città. Forse, questo non è il modo migliore per salutare l’inizio del nuovo anno.



5. Costo economico elevato



Ogni anno, i fuochi d’artificio comportano una spesa importante per i comuni. Perché, invece, non proporre ai cittadini dei suggestivi giochi di luce? Fasci luminosi, scenografici e colorati, da proiettare sulle facciate di palazzi storici, sul municipio, o sui principali monumenti. Con i soldi risparmiati, si potranno fare tante cose, per il bene dei cittadini e della loro vita quotidiana.