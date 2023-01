Obiettivo dell’iniziativa, nata dalla partnership di Procter & Gamble con il WWF Italia, quello di realizzare, entro il 2024, oltre 50 Aule Natura nelle scuole. Lanciato anche il nuovo bando

Promuovere e valorizzare spazi verdi per bambini e ragazzi nelle scuole italiane, con l’obiettivo di educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente. È questo il leitmotiv del progetto Aule Natura del WWF, con il quale l’azienda sta realizzando azioni concrete di sostenibilità ambientale e sociale in tutto il Paese. Obiettivo dell’iniziativa è quello di realizzare, entro il 2024, oltre 50 Aule Natura nelle scuole di tutta Italia.



L’aula

L’Aula Natura si estende per più di 80 mq ed è collocata in uno dei pochi luoghi assolati ritagliati nel giardino circondato da alti palazzi, che sottraggono molta luce. Tutti gli elementi dell’Aula Natura sono inseriti in armonia con lo spazio disponibile, le bordure fiorite per il giardino delle farfalle, la siepe mista, il laghetto con le erbe aromatiche e lo spazio per le sedute degli studenti.

Anche in una grande città come Milano, gli alunni avranno modo di conoscere, vedere e toccare con mano: fiori, frutti e animali, poter godere del cambio delle stagioni, il passare del tempo, il concetto di biodiversità̀ e diventare anche custodi di tutto questo. Ne usufruiranno 700 alunni nell’anno scolastico 2022/23 e 700 alunni nell’anno scolastico 2023/24.



La scuola coinvolta

La scuola si trova nella periferia sud di Milano. È una zona caratterizzata da condizioni di forte criticità sociale: alto tasso di immigrazione; alti livelli di disoccupazione o occupazione con qualifiche professionali basse; bassi livelli di istruzione; diffusa difficoltà socio-economica. Circa l’80% degli studenti è di origine straniera, e in particolare di recente immigrazione; difficoltà si riscontrano anche a causa di continui arrivi e inserimenti durante il corso dell’anno. L’istituzione scolastica ha in questi anni cercato di impegnarsi a favore della sostenibilità̀ e della valorizzazione dell’ambiente, tramite alcuni progetti di grande rilevanza: “MI Coltivo” della Fondazione Carella; Progetto PON “Mani nella Scienza”; Progetto “Aule Verdi” del Comune di Milano; Progetto “Outdoor Educational” e Progetto “Orti di Pace”.



Il progetto Aula Natura

Lanciato dal WWF nel settembre 2020, dopo il primo lockdown, il tradizionale cortile della scuola diventa una piccola oasi di natura, una vera e propria aula all’aperto. L’Aula Natura è uno spazio con pareti fatte da siepi, bordure fiorite, cassoni per gli ortaggi, gabbie per gli insetti ed uno stagno. Una superficie “verde” di minimo 80 metri quadri, che garantisce il distanziamento ottimale tra i piccoli studenti. Riproduce differenti microhabitat in cui osservare direttamente non solo le diverse forme di esseri viventi, ma anche la relazione che li collega tra di loro e con noi. Per la scelta delle Aule Natura, il WWF ha seguito tra gli altri anche criteri legati a scuole particolarmente bisognose di recuperare spazi all’aperto, ubicate in zone degradate o periferiche. Le Aule Natura godono del patrocinio dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP).

A due anni dal lancio del progetto sono state realizzate 22 Aule Natura in tutta Italia, per un totale di 4.500 mq di giardini scolastici riqualificati (in precedenza abbandonati o in condizioni di degrado). Attualmente sono quasi 11mila i bambini delle scuole primarie che possono utilizzare le aule.



Come candidarsi per avere un’aula natura nella propria scuola

Le scuole primarie e gli istituti comprensivi che si vogliono candidare al progetto Aule Natura trovano il bando a questo link dedicato al progetto: verranno selezionate 19 realtà. Nella scelta saranno privilegiate le scuole che hanno al centro della propria programmazione l’educazione ambientale e che sono in condizioni ambientali e sociali di difficoltà. Il progetto prevede poi un criterio di distribuzione geografica in modo da coprire il maggior numero di regioni.