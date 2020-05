Il concorso terminerà il 5 giugno, in occasione della giornata dell’Ambiente, e si svolgerà attraverso Instagram. Quest'anno verranno accettae anche immagini provenienti da parchi e contesi urbani

Al via, per il quarto anno consecutivo , il concorso fotografico “Scatta il bosco Pefc”, lanciato dal Pefc Internazionale e organizzato in Italia dal Pefc Italia. Il concorso, che ha raccolto nella sua storia migliaia di foto da oltre 20 Paesi di tutto il mondo, ha l’obiettivo di ricordare che, tramite la corretta gestione del patrimonio forestale e la promozione dei prodotti che derivano da una gestione sostenibile, le foreste possono giocare un ruolo chiave per la tutela della terra e dell’ambiente, grazie agli effetti che esse hanno sul clima, sull’inquinamento, sul suolo e sulle acque.

Foreste ma non solo: da questa edizione, infatti, per via della ristrettezza imposta dall’emergenza sanitaria, spazio anche agli “alberi fuori foresta”, ovvero a quegli alberi che si trovano in parchi o in contesti urbani, alle piantagioni in pieno campo e lineari e all’agroselvicoltura. Un nuovo ambito, anche per annunciare le novità che saranno introdotte agli standard di sostenibilità del Pefc che, oltre a quello per le foreste, si allargheranno andando a comprendere la tutela del mondo degli alberi presenti “fuori foresta”. Il concorso terminerà il 5 giugno, in occasione della giornata dell’Ambiente e si svolgerà attraverso il social network di Instagram: per partecipare sarà sufficiente pubblicare tramite il proprio account al massimo tre foto accompagnate nella didascalia dall’hashtag #scattailboscoPEFC20. I vincitori saranno selezionati e annunciati entro luglio.

Il primo classificato si aggiudicherà un weekend nella tree house “Pigna” dell’agriturismo Malga Priu a Ugovizza (Ud), sospeso ad otto metri di altezza nel mezzo Alpi Giulie. Al secondo e terzo classificato andranno in premio, rispettivamente, una fioriera per esterni prodotta con legno di abete schiantato dalla tempesta Vaia e marchiato filiera Solidale Pefc e una cornice in legno di abete certificato Pefc prodotta dalla ditta trentina Leonardi Wood. I tre vincitori avranno inoltre l’opportunità di accedere alla fase internazionale del concorso e di competere con fotografi provenienti da altri 12 Paesi di tutto il mondo, per tentare di vincere un viaggio a Dublino all'assemblea mondiale del Pefc o in alternativa 2.000 franchi svizzeri.

Lo scorso anno il premio internazionale è stato attribuito proprio all’italiana Sonia Fantini che con la sua foto “Colori d’autunno” aveva immortalato la “magia di una limpida giornata di autunno” al Lago Bordaglia a Udine. “Abbiamo scelto di promuovere anche quest’anno il concorso fotografico, nonostante il grave momento di difficoltà, per lanciare un messaggio di speranza e di augurio da parte di tutta Pefc Italia: quello di tornare presto ad avventurarsi nei boschi e a goderne la pace e la tranquillità di cui tutti oggi abbiamo bisogno e che gli ambienti naturali sono in grado di donarci”, afferma Eleonora Mariano, responsabile dell’Ufficio progetti del Pefc Italia.