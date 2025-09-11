Risorse esaurite, restano però disponibili i fondi per la rottamazione. L’assessore Maione: “Ad oltre 8mila famiglie un nuovo veicolo green”.

Grande successo per il bando regionale della Lombardia “Rinnova parco veicolare 2025” formato da tre specifiche misure. La prima, dedicata alle autovetture (linea A), si è chiusa anticipatamente dopo che le risorse, pari a 20,7 milioni di euro, sono state esaurite permettendo a circa 8mila famiglie lombarde di acquistare un nuovo veicolo a basse emissioni. Esaurita anche la seconda misura (linea B) dedicata a motocicli, ciclomotori e e-cargobike (per 2 milioni di euro). Resta ancora aperta la terza (linea C), che prevede un contributo di 500 euro per la sola rottamazione di auto inquinanti.

Ad oggi le domande presentate su questa sono 282. Ancora disponibili, dunque, 359mila euro.



“Alta sensibilità”

“L’esaurimento dei fondi in tempi così rapidi dimostra la grande sensibilità dei cittadini lombardi verso la transizione ecologica”, sottolinea l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione. “Con questo bando, abbiamo supportato concretamente 8mila famiglie nell’acquisto di un’auto meno inquinante, contribuendo in maniera tangibile al miglioramento della qualità dell’aria nella nostra regione e al sostegno della domanda nel settore automotive. Il successo dell'iniziativa ci spinge a continuare su questa strada, la Regione Lombardia continuerà a investire in politiche che promuovono la sostenibilità e diano un supporto concreto ai cittadini” conclude Maione.



I dati per provincia

Le domande di contributo hanno coperto l’intero territorio regionale. La distribuzione tra le province è stata: Milano (1.977), Brescia (972), Bergamo (935), Varese (928), Monza (853), Como (589), Pavia (457), Lecco (367), Cremona (322), Mantova (233), Lodi (210) e Sondrio (187).

I dati relativi ai tipi di alimentazione richiesti dai cittadini sono così suddivisi: ibrido (benzina/elettrico) al 71%, benzina al 12%, elettrica al 9% e metano/gpl all’8%.