Più energia verde, meno tasse: fino al 220% di ammortamento per la transizione ecologica delle imprese. Rispetto al passato il meccanismo sarà aperto anche alle aziende che non rientrano nei settori energivori.

Il nuovo pacchetto per le imprese messo a punto dal governo prevede una maggiorazione dell’ammortamento al 220% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro destinati alla transizione ecologica, al 140% per quelli fino a 10 milioni e al 90% fino a 20 milioni. Per gli investimenti in beni materiali e immateriali generali, invece, la maggiorazione sarà del 180% fino a 2,5 milioni, del 100% fino a 10 milioni e del 50% fino a 20 milioni.

Lo prevede l’articolo 95 contenuto nella bozza della legge di bilancio 2026, in fase di approvazione da parte del governo Meloni, nell’ambito del piano “Nuova Transizione 5.0” che sostiene l’innovazione, l’autoproduzione energetica da fonti rinnovabili e l’efficienza energetica.

La novità rispetto al passato consiste nell’apertura del meccanismo – che prima era riservato principalmente ai settori energivori – a un numero più vasto di imprese e nell’innalzamento delle percentuali massime per quelle che conseguono una certificata riduzione dei consumi energetici (ad esempio, almeno il 3% a livello strutturale o il 5% nei processi produttivi).

La misura è finanziata con circa 4 miliardi di euro all’interno di un pacchetto complessivo per le imprese pari a circa 8 miliardi.

In concreto, un’azienda che investe nell’acquisto di nuovi impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, beni strumentali “verdi” o tecnologie per l’autoproduzione di energia può dedurre fiscalmente un costo molto superiore rispetto all’investimento effettivo: se soddisfa i paletti ambientali, l’ammortamento del bene sarà calcolato come se fosse pari al 220% del valore, nel limite dei 2,5 milioni.

“Siamo stati ascoltati dal governo”, commentano fonti di Confindustria in merito alle richieste del sistema produttivo. Non solo. Secondo gli analisti, questa è la prima misura di una certa portata che lega in modo esplicito la deducibilità fiscale agli obiettivi ambientali interni all’azienda.

Il provvedimento sarà applicabile agli investimenti effettuati nel corso del 2026 e realizzati entro il 30 giugno 2027. Le norme attuative saranno emanate entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, prevedono che gli ordini siano accettati dal venditore e che sia versato un acconto almeno del 20% entro l’anno.