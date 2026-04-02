La federazione a due ruote contrasta l’overtourism con il sito Bicitalia.it, ora integrato con Albergabici: una piattaforma “tutto in uno” con itinerari verificati e strutture “bike friendly”.

L’Italia è la seconda meta più visitata dell’Unione europea, con ben 458 milioni di presenze turistiche registrate nel 2024. Il 75% degli arrivi, tuttavia, si concentra su appena il 13% del territorio nazionale, mettendo sotto pressione le città e le destinazioni più popolari. In questo scenario il cicloturismo emerge come una soluzione per una fruizione più equilibrata del territorio, capace di distribuire i flussi, ridurre il traffico automobilistico e contribuire a contrastare la saturazione delle mete più gettonate.

A spingere il cicloturismo c’è anche la Fiab – Federazione italiana ambiente e bicicletta, che lancia la versione rinnovata del portale Bicitalia.it, presentata a Padova alla Fiera del Cicloturismo lo scorso 27 marzo. Obiettivo della piattaforma, che integra ora la possibilità di prenotare strutture ricettive, è rendere più semplice e accessibile la pianificazione dei viaggi in bicicletta in Italia.

Il cicloturismo si conferma uno dei segmenti più dinamici del turismo tricolore, con un valore di 4,7 miliardi di euro e una crescita media annua prevista del 10,9% nel periodo 2025-2033; si stima che entro il 2033 il mercato potrebbe superare il traguardo degli 11 miliardi.



Turismo e sostenibilità

“Il turismo a due ruote permette di ridistribuire i flussi, valorizzare aree meno conosciute, generare economia locale in modo sostenibile contribuendo a contrastare l’overtourism”, afferma Susanna Maggioni, vicepresidente della Fiab e coordinatrice nazionale dell’area cicloturismo. “Con il nuovo portale Bicitalia”, prosegue Maggioni, “integrato con la rete Albergabici di strutture bike-friendly, offriamo uno strumento utile ai viaggiatori e forniamo una fotografia dello stato della rete cicloturistica italiana. Rendere visibili i percorsi esistenti, i servizi e i tratti da completare significa aiutare istituzioni e territori a comprendere dove investire per costruire un sistema ciclabile continuo e competitivo a livello europeo, in connessione con la rete EuroVelo (l’infrastruttura di oltre 91.800 chilometri che rafforza i collegamenti ciclabili transnazionali, ndr)”.

“Il portale Bicitalia/Albergabici è un database che raccoglie e cataloga tutte le caratteristiche delle infrastrutture prese in considerazione, come tipologia del fondo, larghezza, presenza di segnaletica, stato di manutenzione, presenza di Albergabici”, ricorda infine Antonio Dalla Venezia, responsabile del progetto Bicitalia.



Foto: ufficio stampa Fiab