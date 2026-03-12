“Centinaia di migliaia di microplastiche nel cibo”, mette in guardia l’associazione che ha analizzato 24 studi scientifici sui rischi dei pasti pronti confezionati nel pet e poi riscaldati. I dubbi degli esperti citati da food-safety.com.

Utilizzare contenitori di plastica nel microonde potrebbe essere rischioso. Lo sostiene Greenpeace International in un recente rapporto del febbraio 2026 intitolato “Are we cooked? The hidden health risks of plastic-packaged ready meals”, che ha evidenziato i pericoli legati all’uso del forno a microonde con contenitori di plastica.

Tra i punti chiave emersi dall’indagine ci sono il rilascio di microplastiche e sostanze tossiche: riscaldare cibi in contenitori di plastica (anche quelli etichettati come “adatti al microonde” o “microwave safe”) nel microonde può rilasciare centinaia di migliaia di particelle di microplastiche e nanoplastiche negli alimenti, secondo l’associazione. Il cocktail chimico: oltre alle plastiche, il calore provocherebbe il rilascio di una miscela di sostanze chimiche, tra cui interferenti endocrini, bisfenoli, ftalati e Pfas. I contenitori molto usati sono i peggiori: il rapporto sottolinea che i contenitori di plastica già utilizzati, graffiati o comunque usurati, rilasciano una quantità di particelle quasi doppia rispetto a quelli nuovi con connessi rischi per la salute: l’esposizione a queste sostanze, scrive Greenpeace, sarebbe collegata a problemi di salute come cancro, infertilità, alterazioni ormonali e malattie metaboliche.



71 milioni di tonnellate di pasti pronti

L’analisi si basa sulla revisione di 24 studi scientifici, confermando che il calore può accelerare il rilascio di contaminanti dal polipropilene e polistirolo negli alimenti. E riguarda un mercato molto ampio: secondo il sito salutelab.it, nel 2024 nel mondo sono state prodotte 71 milioni di tonnellate di pasti pronti, pari a una media di 12,6 chili a persona. E una parte rilevante di essi viene confezionata in plastica e riscaldata nel microonde.

Greenpeace esorta così le autorità a vietare le diciture “adatto al microonde” su imballaggi di plastica e a promuovere alternative più sicure.



La catena alimentare

Il report non si limita agli effetti sanitari. L’analisi considera l’intero ciclo di vita degli imballaggi plastici: dall’estrazione di combustibili fossili alla produzione energivora, fino allo smaltimento. Le vaschette e le pellicole monouso spesso sono composte da materiali multistrato difficili da riciclare. Una volta degradate, si frammentano in micro e nanoplastiche che si accumulano in suoli, fiumi e oceani, entrando nuovamente nella catena alimentare.



Manca la revisione accademica

Il sito food-safety.com ha osservato che il documento di Greenpeace non presenta nuovi esperimenti, ma è una review di 24 studi scientifici già pubblicati. Questo non significa che sia scorretto, ma alcuni esperti ricordano che una review fatta da un’organizzazione di advocacy non segue necessariamente gli standard di una revisione sistematica accademica. In pratica: il documento sintetizza la letteratura, ma non costituisce al momento una prova sperimentale nuova.

immagine greenpeace - credit jack taylor gotch