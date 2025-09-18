Utilizzatissime durante il covid, ora miliardi di pezzi si stanno decomponendo. La ricercatrice Anna Bogush: “Servono alternative più sostenibili per tutelare la salute e l’ecosistema”.

Le mascherine monouso, che hanno invaso il mondo durante il covid, rilasciano microplastiche e sostanze chimiche potenzialmente dannose, contribuendo all’inquinamento di suolo e acque. Lo conferma un nuovo studio firmato dal Centre for agroecology, water and resilience della Coventry University e pubblicato su “Environmental Pollution”. La ricerca mostra che anche mascherine mai indossate emettono centinaia di particelle inferiori a 100 micrometri, la dimensione di un capello umano.

Gli scienziati hanno esaminato diversi modelli di dispositivi, scoprendo che polimeri, additivi e interferenti endocrini migrano nell’ambiente senza bisogno di sollecitazioni meccaniche. “Non possiamo sottovalutare il costo ambientale delle mascherine usa e getta”, afferma la coordinatrice dello studio Anna Bogush. “Servono alternative più sostenibili e scelte consapevoli per tutelare la salute e l’ecosistema”.



12 milioni di tonnellate di plastica negli oceani

Il fenomeno si inserisce in un quadro globale già critico: secondo l’Onu, ogni anno finiscono negli oceani circa 12 milioni di tonnellate di plastica. L’esplosione dell’uso di dispositivi protettivi durante la pandemia ha aggravato la pressione su fiumi e mari, con rifiuti difficili da smaltire e riciclare. Gli autori della ricerca invitano governi e industrie a investire in materiali biodegradabili e sistemi di raccolta efficaci. Intanto, i cittadini possono ridurre l’impatto optando per mascherine riutilizzabili certificate e smaltendo correttamente quelle usa e getta.

Lo studio conferma così le preoccupazioni già sollevate da altre ricerche internazionali: la protezione sanitaria non può prescindere dalla salvaguardia ambientale.



Qui lo studio: https://www.coventry.ac.uk/research/...