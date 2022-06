Dal 7 al 12 giugno un percorso espositivo e sensoriale - composto dal oltre 50 aziende - che si sviluppa anche nei chiostri, dove trovano spazio prodotti, materiali e oggetti speciali

Un luogo storico nel cuore del Brera Design District e della città cambia volto in occasione del Fuorisalone, e si tramuta in un grande salotto all’aperto all’insegna del benessere e della convivialità en plein air. Un ring fluido di ambientazioni outdoor, tra verde e stanze open air, che invade i chiostri della basilica, sotto ai quali, oltre ai saperi artigianali, si affianca l’inedita mostra d’autore dedicata alle stanze da bagno. Tutto questo è dOT-design Outdoor Taste, l’evento più importante e atteso dedicato all’outdoor design & living che si tiene dal 7 al 12 giugno. Un’oasi urbana di 700mq ricopre di verde il sagrato della storica basilica milanese, dando vita a un giardino spumeggiante ritmato da ambientazioni, design d’autore e atmosfere affascinanti. Un percorso espositivo e sensoriale - composto da oltre 50 aziende - che si sviluppa anche nei chiostri, dove trovano spazio prodotti, materiali e oggetti speciali che riassumono cultura, artigianato, territorio, installazioni artistiche d’autore, richiami ai temi ecologici, incontri e interviste con designer, architetti e aziende nel dOT Contract Caffè, e la mostra dOT Bathroom.

Con dOT torna l’acqua in piazza San Marco

Tema dell’edizione 2022 di dOT è l’acqua. L’antica darsena di San Marco, così come l’omonimo laghetto adiacente, fu il punto nodale di connessione tra le cerchie dei navigli milanesi dal Quattrocento alla metà degli anni Trenta del Novecento. Ispirato dalla storia di questi luoghi e da un dibattito attualissimo sulla riapertura dei navigli cittadini, dOT-design Outdoor Taste 2022 celebra l’acqua all’interno dei propri allestimenti. Un corso d’acqua, tra vasche benessere, stanze del vapore ed effetti grafici, accompagna progettisti, imprese, mondo contract e amanti della natura e della vita all’aria aperta in un viaggio tra sorprendenti scenografie verdi composte da macchie di abeti, betulle e aceri, filari di agapanto, piante acquatiche, lagerstroemia e fiori in tonalità Very Peri che valorizzano diversi set – dalle pavimentazioni alle coperture, passando attraverso collezioni di arredi, accessori, illuminazione, pergole e orangerie – ricchi di ispirazioni, proposte e soluzioni di alta qualità per vivere e abitare le stanze en plein air (giardini, balconi, terrazzi, dehors, rooftop, logge).

I chiostri di San Marco

Gli allestimenti dedicati all’in&out living, impreziositi dalle ultime proposte e soluzioni di outdoor design, rispondono alle nuove gerarchie dei bisogni dell’abitare fluido, alla ricerca di spazi all’aperto da vivere e condividere e di un rinnovato contatto con la natura. Se il sagrato di San Marco è un mosaico di bellezza, natura e sensazioni, i chiostri della basilica, accanto agli allestimenti, ospitano approfondimenti di taglio progettuale e culturale e si aprono a riflessioni su temi importanti quali il riciclo, il risparmio energetico, l’artigianalità. Sotto il colonnato del Chiostro Grande, spazio alle sperimentazioni su materiali e produzioni, anche in chiave artistica con installazioni d’autore, quotidianamente approfondite con incontri e interviste a designer, architetti e aziende all’interno del dOT Contract Cafè. Il Chiostro Piccolo propone scenografie outdoor mixando verde, arredi, corredi e accessori e ospita la mostra dOT Bathroom. Curata da Alessandra Coppa e Sabina Antonini, EN Space network, è una inedita esposizione di progetti di ‘stanze da bagno’. Opera di 7 fra architetti e designer (Fabrizio Batoni, Eleonora Castagnetta, Giulio Ceppi, Carlo Donati, Massimo Iosa Ghini, Simone Riva, Maurizio Varratta) invitati a reinterpretare lo stile Liberty e l’Art Déco in chiave contemporanea di altrettanti ambienti da bagno, la mostra ospita anche una selezione di prodotti e materiali per il bagno. Evento ufficiale del Brera Design District e di Fuorisalone.it, dOT dà vita a un ambiente orchestrato con morbido equilibrio, offrendo ai visitatori (operatori, progettisti, imprese, designer, amanti dello home&garden, costruttori, albergatori…) un ventaglio di soluzioni di alto livello per le nuove abitudini abitative e progettuali, che trasformano la distribuzione e gli equilibri degli spazi domestici e dell’accoglienza rimuovendo i confini tra in&out per creare nuove, emozionanti ‘stanze all’aperto’. All’insegna dell’abitare fluido.