Le installazioni sono realizzate con materiali tattili, che favoriscono un maggiore coinvolgimento dei sensi. L’esposizione sarà presso la Galleria Jannone, in Corso Garibaldi 125 dal 7 al 12 giugno (ore 10 – 20)

La nuova casa pet friendly sarà protagonista a Milano per la Design week 2022, la settimana dedicata al design. Un giardino tattile ispirato al bosco di Bruno Munari per sensibilizzare chi convive con animali a rendere l’ambiente domestico più armonioso sia per il cane che per il gatto.

Sarà Quattrozampeinfiera, la fiera pet più importante d’Italia, a presentarla in collaborazione con The Had - Human Animal Design, presso la Galleria Jannone, in Corso Garibaldi 125 dal 7 al 12 giugno (ore 10 – 20). Per sei giorni sarà possibile ammirare l’installazione esperienziale progettata da Amelia Valletta e Marco Maggioni, ispirata al bosco tattile di Munari, artista e designer che sosteneva la necessità di aiutare i bambini a crescere sviluppando tutti i sensi, così da non far perdere loro il senso della vita.



Il giardino tattile

Se la stimolazione tattile è essenziale nel processo di apprendimento dell’uomo, lo è ancor più per gli animali. Il Giardino Tattile invita il visitatore a riflettere sulla necessità di ripensare lo spazio domestico, rendendolo più a misura di cane e gatto. Una casa più attenta alle caratteristiche specie-specifiche dell’animale, ai suoi bisogni, che favorisca l’adattamento in un ambiente costruito e molto diverso dal suo habitat naturale. Il Giardino Tattile si compone di quattro sezioni realizzate con materiali tattili che favoriscono un maggiore coinvolgimento dei sensi, con superfici studiate per arricchire l’esperienza percettiva e conoscitiva degli animali. La parete blu, in tela di juta e palificata in legno grezzo di castagno, è una delle tre originarie sezioni dedicate al gatto, alla sua curiosità e alle dimensioni cinestesica, ludica e zenitale che contraddistinguono molti dei suoi comportamenti, come arrampicarsi, scalare, salire, graffiare-marcare, guardare inosservato, e naturalmente, trovare un rifugio lontano dal caos. Al centro dell’installazione troviamo la quarta sezione, i “meandri”, dei sofà giganti dalle forme organiche, dove uomo e cane possono stendersi insieme a terra e rafforzare la loro relazione attraverso rituali di prossimità, affezione e affiliazione, condividendo spazi e risorse. Un luogo di convivenza dove l’uomo accoglie il punto di vista dell’animale, tendendo ad assumere una posizione meno antropocentrica, più attenta ai bisogni dell’altro e alla sua alterità.



“Il Fuorisalone quest’anno ha per la prima volta un tema specifico Tra Spazio e Tempo - dice Alessandra Aspesi, responsabile comunicazione e marketing Quattrozampeinfiera - . Un titolo che è un invito a riflettere sui cambiamenti in atto nel mondo di oggi, cambiamenti imposti dalle circostanze o cambiamenti perseguiti, ma che, come tali, sono necessari per raggiungere obiettivi di sostenibilità indispensabili per immaginare il futuro. Per questo abbiamo deciso di esserci. I cambiamenti di spazio riguardano anche i nostri amici animali. Da sempre Quattrozampeinfiera si pone come obiettivo quello di sensibilizzare e informare chi vive con animali su varie tematiche. Grazie a questa collaborazione, siamo riusciti a evidenziare una nuova visione di casa, che strizza l’occhio a una convivenza più inclusiva verso i nostri amici animali. Quale occasione migliore per incontrare il vasto pubblico, come lo spazio offerto dal Fuorisalone”.