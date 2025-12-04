Dati, ciclo di vita del prodotto e riciclo: l’Enea coordina le nuove linee guida per preparare il tessile al Digital product passport (Dpp) che la Ue renderà obbligatorio dal 2027.

Un supporto alle aziende della moda per adeguarsi agli obblighi normativi europei, compreso il Passaporto digitale di prodotto (Dpp) previsto per il 2027. Lo ha messo a punto un team internazionale coordinato dall’Enea che ha elaborato le linee guida per la raccolta dei dati di tracciabilità e sostenibilità di un settore così importante per l’economia italiana. Il documento, pubblicato dal Comitato europeo di normazione, redatto insieme a esperti della Universitat Politecnica de Catalunya e Reverse Resource, con il supporto dell’Ente di normazione italiano (Uni), è stato presentato in un evento organizzato da DigitX Innovation Hub, centro di riferimento per aziende tessili, retailer ed enti di ricerca. Ne dà notizia l’Enea sul suo sito.



Requisiti in fase di definizione

“Queste linee guida rappresentano un modello tecnico su come raccogliere e gestire concretamente i dati lungo l’intera catena di approvvigionamento, in vista dell’introduzione di uno strumento come il Dpp che promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti leggono e comprendono i prodotti tessili e il loro ciclo di vita”, spiega la coordinatrice del team, Gessica Ciaccio, ricercatrice del laboratorio Cross technologies per distretti urbani e industriali, del dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili dell’Enea.

I requisiti, tecnici e non, che dovranno essere soddisfatti dalle aziende del settore sono ancora in fase di definizione. Ma le linee guida offrono un approccio standardizzato e integrato alla raccolta dei dati, che unisce tracciabilità, sostenibilità e gestione delle operazioni di filiera in un unico contesto operativo, arricchito da esempi concreti e risorse pubbliche pronte all’uso.



Da Trick a Pesco-Up

Nel dettaglio, le linee guida mettono insieme i risultati di iniziative Ue apripista come il progetto Trick, che ha sviluppato una piattaforma di tracciabilità a supporto dell’economia circolare, con i progetti Cisutac, focalizzato sulla gestione ottimizzata dei rifiuti post consumo, e Pesco-Up, dedicato al riciclo di tessuti misti (cotone/poliestere).

“Le linee guida rappresentano il risultato di un importante sforzo collaborativo che sintetizza anni di ricerca e sperimentazione sul campo. Una risorsa preziosa per aziende, sviluppatori software e in generale per chi è attivo nell’ecosistema tessile e dell’abbigliamento, come operatori logistici, addetti alla raccolta e riciclo dei rifiuti”, conclude Ciaccio.



Qui le linee guida: https://www.cencenelec.eu/media/CEN-...