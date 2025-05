Frutto della collaborazione tra Cnr e Presidenza della Repubblica, è la prima piattaforma multimediale interattiva che aggrega conoscenze, risorse e dati sulla vastissima biodiversità italiana. Connetterà insieme cittadini, scuole e scienziati.

Nasce la “Biblioteca della biodiversità” italiana. Si tratta di una piattaforma multimediale interattiva che ha un duplice obiettivo: valorizzare il patrimonio ambientale e stimolare un dialogo sul tema tra istituzioni, cittadini e comunità scientifica, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030. Il progetto arriva nell’ambito dell’accordo quadro di collaborazione scientifica tra il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica (Sgpr) per attività di monitoraggio, ricerca, formazione e divulgazione sul tema della biodiversità.

L’idea è nata in seno alla Biblioteca del Quirinale e della Tenuta di Castelporziano ed è sviluppata dal Cnr con il supporto del National biodiversity future center (Nbfc): aggregherà conoscenze, risorse e dati inquadrando il vasto tema della biodiversità da molteplici punti di vista e secondo percorsi di navigazione differenziati per fasce di età e interessi (a partire dalla rinnovata stesura dell’articolo 9 della Costituzione italiana che ha introdotto i concetti della tutela dell’ambiente, biodiversità ed ecosistemi).



Dall’online ai luoghi reali

Il modello di riferimento è quello della Biodiversity heritage library, progetto europeo che ha riunito decine di soggetti internazionali tra musei di storia naturale, biblioteche, giardini botanici e istituzioni scientifiche, mettendo a disposizione un patrimonio di informazioni su oltre 150 milioni di specie.

I contenuti della “Biblioteca della biodiversità” saranno rilasciati gradualmente secondo diversi livelli di implementazione e approfondimento: pensata come archivio da fruire principalmente online, la Biblioteca avrà, in futuro, anche installazioni in luoghi chiave, così da garantire un’esperienza fisica in centri educativi, musei e spazi pubblici.



Qui il video di presentazione: https://youtu.be/fU9aqsDlBes.