Resta in Circolo, il tavolo di lavoro permanente sul riutilizzo presenta il Manifesto del Riutilizzo. Se ne parla il 1° maggio 2022, alle ore 16.00 a Fieramilanocity

Come favorire i sistemi di riutilizzo e così ridurre la plastica monouso, anche fuoricasa? La risposta: solo attivando un dialogo concreto e continuo a livello governativo. Nasce con questa finalità il “Manifesto del Riutilizzo”, che sarà presentato a Fa’ la Cosa Giusta, a Milano, da RiC, restaincircolo.org, il tavolo di lavoro permanente sul riutilizzo che vede come capofila Giacimenti Urbani, con Associazione Comuni Virtuosi, CDA, Pcup, Planet Life Economy Foundation, Scuola Agraria del Parco di Monza, Università Studi Milano-Bicocca e Zero Waste Europe.



L’incontro del primo maggio

Il tavolo RiC, Resta in Circolo, formatosi in occasione dell’8° Festival di Giacimenti Urbani lo scorso novembre, lancia con la nascita del “Manifesto del Riutilizzo”, un appello al decisore politico nazionale per facilitare l’attuazione di circuiti di riutilizzo come auspicato dalla normativa Europea e nazionale, e nello stesso tempo chiede a tutti gli enti interessati ad attivare questi sistemi e diventare co-portavoce dell’iniziativa. L’appuntamento è per domenica 1° maggio alle ore 16.00 presso la Sala Rossa di Fa’ la cosa giusta!,fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili (Fieramilano city, dal 29 aprile al 1° maggio). Il ricco panel di relatori, moderato da Simone Lunghi, canoista, ecologista di lunga data, alfiere della mobilità sostenibile, fondatore del Movimento Angeli dei Navigli, che si occupa di tenere puliti i canali dei Navigli, racconterà le soluzioni attualmente disponibili e i problemi concreti aperti. Ognuno avrà inoltre la possibilità di dichiarare il proprio “Io firmo perché”. Partecipano: Elena Grandi, Assessore all’ambiente e al Verde del Comune di Milano; Donatella Pavan, Presidente di Giacimenti Urbani; Giacomo Magatti/Elena Collina, Università degli Studi Milano-Bicocca; Gianluca Bertazzoli, Amministratore Unico Hub15; Paolo Ricotti, fondatore Planet Life Economy Foundation; Lucio Roncoroni, Direttore Generale Consorzio Distributori Alimentari; Enzo Favoino, Scuola Agraria Parco di Monza; Maurizio Bertinelli; Giacimenti Urbani; Lorenzo Pisoni, Pcup; Danilo Boni, reCircle Italia; Giulia Zanatta, Around; Giorgio Gentili, Espresso Away.



“Abbiamo sentito l’esigenza di redigere un Manifesto, che supera le buone intenzioni di molti di noi oggi”, commenta Donatella Pavan, Presidente di Giacimenti Urbani. “Vogliamo chiedere al decisore politico nazionale l’attuazione di linee guida nazionali amministrative, fiscali e sanitarie per promuovere e rendere concretamente fattibile l’uso di contenitori durevoli nell’ambito dei consumi domestici, alimentari e non, nella ristorazione e nei pubblici esercizi”.



RiC prevede due appuntamenti all’anno per registrare lo stato dell’arte e proporre nuovi obiettivi. Ad oggi l’obiettivo è quello di raccogliere le firme di altri soggetti interessati a questa sperimentazione. L’appuntamento successivo sarà il prossimo novembre al Festival di Giacimenti Urbani 2022.