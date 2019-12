Con la condivisione di informazione per mezzo dell'app, gli automobilisti potranno ridurre i tempi e ricevere punti da utilizzare come buoni acquisto e gift card

Parte da Milano il progetto pilota di Spotter, l'App di social parking che, attraverso la condivisione di informazioni, una serie di ricompense per gli utenti virtuosi e un sistema di social rating, consente di creare una vera e propria community di automobilisti. Gli utilizzatori di Spotter potranno trovare parcheggio senza sprecare tempo, condividendo le informazioni sui posti in strada lasciati liberi.

Ad idearli tre giovani imprenditori milanesi, Jader e Jona Manno, Alessio Mazzotta, a cui si è unito successivamente Alberto Stecconi, che hanno cercato una soluzione. Come funziona l'app? Tra le varie funzioni, chi cede il posto riceve, come ricompensa, dei punti fedeltà detti sPoints, da utilizzare per avere buoni Amazon e Gift Cards.



"La nostra App consente agli utenti di condividere informazioni sul parcheggio riducendo del 20 per cento il tempo sprecato, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 - spiega Jader Manno, CEO di Spotter - ed è la prima ad avere un sistema di reward ed un social rating che possano incentivare la condivisione virtuosa di informazioni. Il nostro obiettivo è anche quello di migliorare la mobilità di Milano che risulta purtroppo essere tra le città più trafficate del mondo".

Secondo una ricerca della Camera di Commercio in collaborazione con il Centro Ricerca sui Trasporti e le Infrastrutture, Università Cattaneo - LIUC Castellanza, a Milano un quinto del tempo in macchina è speso per ricercare un parcheggio. Se consideriamo la sola mattina (fascia oraria: 10-12), si arriva ad un terzo del tempo. La situazione cambia da zona a zona. Chi proviene da Piazzale Loreto e vuole parcheggiare in San Babila impiega al mattino il 17 per cento del tempo, al pomeriggio il 21,5 per cento.