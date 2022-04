L’utente può premiare e promuovere scelte e comportamenti sostenibili, condividere e recensire punti di interesse green

È nata Ecoist, la prima piattaforma digitale interattiva che permette di segnalare in tempo reale informazioni geolocalizzate su tutto il territorio nazionale. L’utente può premiare e promuovere scelte e comportamenti sostenibili, condividere e recensire punti di interesse green come ristoranti, negozi dell’usato, sfuserie e attività che promuovono inclusione sociale. Sulla mappa di Ecoist si possono inoltre trovare piste ciclabili, biblioteche, case dell’acqua e molto altro.



Come segnalare

Attraverso la piattaforma Ecoist è inoltre possibile segnalare attività ed iniziative che rispettino l’ambiente come pulire un parco, organizzare un punto di bookcrossing o uno swap party. Si possono evidenziare situazioni di degrado tramite la sezione SOS, creando collaborazione tra gli abitanti di quartiere oppure dare consigli sui prodotti più sostenibili, promuovendo comportamenti che possano migliorare le nostre abitudini tramite l’uso delle buone pratiche.



Ecoshopping

È possibile infine sostenere eventi locali tramite l’eco-shop dove, per ogni acquisto, verranno riservati materiali utili per iniziative di interesse collettivo. In più, l’eco-shop consente l’acquisto di prodotti made in Italy, da aziende che hanno fatto della produzione meno inquinante e/o dell’inclusione sociale, la loro bandiera.