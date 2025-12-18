Dalla Toscana arrivano le dritte dell’Arpat per non dimenticare il Pianeta anche nei giorni del boom dei consumi. Luci al Led, app verdi e imballaggi di riuso: tutto quello che c’è da fare.

Le feste natalizie continuano ad essere uno dei periodi dell’anno in cui consumi, acquisti e spostamenti crescono in modo significativo. Ma il Natale può anche diventare un momento di consapevolezza su come ridurre la nostra impronta ambientale. L’Arpat Toscana propone qualche consiglio per vivere le festività in modo più sostenibile, con gesti concreti ma alla portata di tutti che spaziano dalla cucina alle decorazioni passando per i regali.

Ecco allora, a partire dai cenoni, le quattro dritte dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.



1. Il menù sostenibile

Secondo la Fao, circa un terzo del cibo prodotto nel mondo finisce nella spazzatura. Un dato che pesa non solo dal punto di vista etico, ma anche climatico, visto che lo spreco alimentare è responsabile di circa il 10% delle emissioni globali di gas serra.

Pianificare il menù delle feste partendo dal numero reale degli invitati è il primo passo per evitare acquisti inutili. Scegliere ingredienti locali e di stagione aiuta a ridurre l’impronta ambientale, mentre ricette “furbe” – dalle vellutate di verdure ai crostini con pane raffermo, fino al riutilizzo degli avanzi in torte salate, polpette o timballi – permettono di dare nuova vita a ciò che rimane dopo i pranzi e le cene delle festività.

Per essere creativi con gli avanzi, ci vengono incontro anche alcune app e siti utili, come Cookpad, Svuotafrigo e Cucinalo. Quest’ultima è un’innovativa app italiana che usa l’IA: basta fotografare gli ingredienti e suggerisce ricette personalizzate. Ricordiamo, poi, che possiamo sempre trasformare gli scarti organici in compost grazie alla raccolta differenziata.

Tavola vuole dire anche piatti, bicchieri, posate, tovaglia e tovaglioli. Per un Natale sostenibile scegliamo un’apparecchiatura riutilizzabile, evitando la plastica e la carta usa e getta. Tutto ciò che si riutilizza vince, purché venga usato molte volte e lavato in modo efficiente.



2. Regali che fanno bene (anche) all’ambiente

Se vogliamo ridurre l’impatto ambientale legato ai regali, dobbiamo pensare al contenuto ma anche alla produzione, ai trasporti e agli imballaggi. Regali “esperienziali” – come degustazioni, biglietti per il teatro, cinema, tour cittadini, ingresso ai parchi naturali o ancora corsi – riducono molto l’impronta ambientale e valorizzano cultura e territorio. Anche scegliere artigianato locale, prodotti enogastronomici a chilometro zero o creare piccoli doni fatti in casa contribuisce a contenere emissioni e materiali usa e getta. E per i pacchetti non utilizziamo glitter e carte laminate (quasi sempre non riciclabili) ma preferiamo stoffe, carte riciclate e semplici spaghi naturali.



3. Luci e addobbi: magia senza sprechi

Le luci natalizie portano atmosfera, ma pesano sulle emissioni se non si presta attenzione. L’Enea ricorda che sostituire le lampadine tradizionali con quelle al Led riduce i consumi fino all’80%. Accensioni limitate a poche ore serali e timer automatici fanno il resto.

Se l’eterno dubbio riguarda l’albero, gli esperti sono concordi: un albero artificiale è sostenibile solo se viene riutilizzato almeno per 8/10 anni, mentre quello vero – meglio se da filiere certificate – può essere compostato o riconsegnato ai vivai. Un’idea alternativa all’albero è la card regalo di riforestazione (per esempio quella del sito Treedom): acquisti o regali un albero e segui la sua crescita online.

Per gli addobbi, la parola d’ordine è riuso: agrumi essiccati, pigne, stoffe, piccoli oggetti naturali o decorazioni recuperate dagli anni passati aggiungono un fascino autentico e a impatto quasi zero.



4. Acquistare online o in negozio? Dipende

La domanda è più complessa di quanto sembri. Diversi studi mostrano che le consegne a domicilio, quando organizzate in modo efficiente, possono emettere meno CO2 rispetto agli spostamenti individuali in auto per raggiungere un negozio. Tuttavia, se il negozio di prossimità è raggiungibile a piedi, in bici o con i mezzi pubblici, la scelta locale resta quella più sostenibile: meno trasporti su lunga distanza, meno imballaggi, più sostegno al tessuto urbano. In ogni caso, occorre evitare spedizioni super rapide e privilegiare consegne raggruppate è una scelta che fa bene all’aria che respiriamo.

Per finire, ricordiamo di scegliere prodotti con imballaggi riciclabili, evitare l’usa e getta, differenziare correttamente, donare il cibo avanzato a enti solidali: tanti gesti che moltiplicano il loro valore.