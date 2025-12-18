Foreste, mari, biodiversità, pace: tutto è sotto attacco. Un modo per contribuire alla difesa del Pianeta è sostenere la causa dell’associazione ambientalista comprando i suoi regali sostenibili. Qui lo shop: https://shop.greenpeace.it

Una luce di speranza per il Pianeta . È quella che invita ad accendere Greenpeace Italia in occasione del Natale in arrivo: dalla casetta per gli uccelli (nella foto), ai vasetti per coltivare i fiori amici delle api, fino alle t-shirt e alla “schiscetta” plastic free, con il catalogo di regali 2025 dell’associazione ognuno può contribuire alla causa ambientalista. Anche perché fare del bene fa bene: un singolo atto di gentilezza riduce ansia e stress e rafforza il senso di comunità, lo dice la scienza.

Un gesto ancora più prezioso in un momento in cui la natura lancia segnali di allarme: 12 milioni di tonnellate di plastica e microplastica finiscono ogni anno nei nostri mari (meno dell’1% dei mari italiani è protetto). In trent’anni sono stati distrutti 420 milioni di ettari di foreste, un’area equivalente all’intera Unione europea, e ogni due secondi vengono deforestate aree pari a un campo da calcio. Eppure, le foreste, ricorda Greenpeace alla vigilia delle festività, custodiscono l’80% della biodiversità terrestre, sono la casa di popoli indigeni e assorbono grandi quantità di anidride carbonica, essenziali per regolare il clima.

Ecco perché, “in un momento storico in cui il Pianeta ha bisogno di maggiori tutele, scegliere un regalo solidale in grado di proteggerlo, si traduce in uno strumento di cambiamento sociale”, scrive l’associazione. “I doni sostenibili di Greenpeace trasformano ogni acquisto in un gesto concreto per gli ecosistemi più fragili e per l’operato stesso dell’organizzazione, minacciata dai principali autori dell’inquinamento e sfruttamento delle risorse della Terra”.



Quali sono i regali imperdibili per chi sceglie uno stile di vita verde e di pace? L’agenda per il Pianeta 2026, con storie di attivismo e approfondimenti sugli ecosistemi più fragili, il calendario 2026, che porta in casa o in ufficio paesaggi straordinari celebrando quattro decenni di battaglie ambientali di Greenpeace Italia, mentre la borraccia termica e la lunchbox permettono di ridurre l’uso della plastica ogni giorno, ovunque si vada.

Chi desidera contribuire concretamente alla tutela della biodiversità può scegliere la casetta delle api, un rifugio studiato per accogliere impollinatori e api solitarie, fondamentali per la salute di fiori e alberi da frutto. Novità assoluta: la casetta per uccelli in legno certificato riciclato, è progettata per ospitare piccoli volatili come cince e pettirossi, proteggendoli dai predatori grazie a un design funzionale con fori di drenaggio e ventilazione. Per i pollici verdi, disponibili anche i vasetti per coltivare fiori amici delle api.

Non solo gadget, è possibile anche “vestire” il cambiamento con le diverse t-shirt dell’organizzazione. Le magliette sono prodotte in cotone biologico senza sostanze tossiche secondo gli standard della campagna Detox. Disponibili poi le classiche magliette Greenpeace e la “Time to Resist” in onore della campagna globale contro chi minaccia l’attivismo ambientale.

Ma la natura è anche amore: per chi volesse celebrare la maestosità delle specie acquatiche e proteggere i fragili ecosistemi marini, un’idea originale sono le t-shirt balena e pinguino. Per i piccoli green warrior: la t-shirt api e “Occhi Verdi”, il progetto per bambini e bambine (5-9 anni), pensato per educare le nuove generazioni a guardare la Terra con meraviglia, cura e consapevolezza.

Per gli appassionati della poesia e del cinema? Il set di tazze Er Pinto, da “Foresta” a “Ovunque”, porta in cucina le poesie originali dell’artista di strada, mentre il set tazze cinema reinterpreta i grandi classici del grande schermo con citazioni ambientaliste. Disponibile anche il set di tazze animali dedicato alle specie che Greenpeace difende dall’estinzione. Per gli amanti dell’arte da appendere, infine, ecco le stampe sostenibili sempre di Er Pinto realizzate con inchiostri organici su carta riciclata.



