Con il via libera del governo cambiano gli incentivi auto 2026. Non è previsto alcun ecobonus per i privati per l’acquisto di macchine nuove. Sì alla riconversione a Gpl e metano e spinta alle colonnine.

1,6 miliardi di euro per il settore auto, senza bonus per nuove auto private, ma con incentivi su Gpl, metano e colonnine. Il nuovo Dpcm sul Fondo Automotive 2026-2030 segna un ribaltamento delle priorità: il 75% delle risorse all’industria, il 25% alle misure “di domanda”, con un pacchetto di incentivi per la mobilità sostenibile diverso dal tradizionale ecobonus per le auto nuove.

Il governo italiano conferma dunque 1,6 miliardi di euro da qui al 2030 per la filiera dell’auto. Gran parte (circa 1,2 miliardi), però, sostiene ricerca, innovazione e produzione, con accordi per l’innovazione e contratti di sviluppo. La quota rimasta, circa 400 milioni, finanzia incentivi specifici per cittadini e imprese.

Tra le novità spiccano i contributi per la conversione dei motori a benzina a Gpl o metano (retrofit), con uno stanziamento pluriennale di circa 21 milioni di euro. Questa misura riporta il retrofit nelle politiche pubbliche, considerato “un intervento pragmatico, pensato per risultati immediati”, secondo fonti tecniche del ministero delle Imprese.

Restano gli incentivi per installare colonnine di ricarica domestiche con contributi fino all’80% della spesa (massimo 1.500 euro per i privati e 8mila per condomìni). I bonus comprendono anche ciclomotori, motocicli e quadricicli elettrici, e misure come il noleggio sociale a lungo termine per famiglie a basso reddito.

Non è previsto alcun ecobonus per l’acquisto di auto nuove per i privati nel quadro di questo Fondo, una scelta che segna un cambio di strategia rispetto agli anni passati e punta più a rafforzare l’offerta industriale che a stimolare direttamente le vendite ai consumatori.

Secondo associazioni di settore, la misura per il retrofit e i bonus alle infrastrutture possono contribuire a ridurre emissioni e sostenere segmenti di mercato spesso trascurati, offrendo alternative ecologiche senza richiedere l’acquisto di nuove vetture. Soddisfatta, in particolare, l’Anfia, Associazione nazionale filiera industria automobilistica, una delle maggiori in Italia con 520 aziende associate; lo stanziamento è stato accolto con favore anche da Assogasliquidi-Federchimica, che rappresenta le imprese attive nel settore dei gas.