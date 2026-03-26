L’allerta cresce, ma la relazione “Safety Gate 2025” della Commissione mostra una maggiore protezione dei consumatori. Tra le categorie più segnalate spiccano i cosmetici (36%), seguiti da giocattoli (16%) e dispositivi elettrici (11%). Oltre la metà degli alert riguarda la presenza di sostanze chimiche pericolose.

Record di allerta in Europa sui prodotti pericolosi. Nel 2025 il sistema “Safety Gate” registra 4.671 segnalazioni: +13% in un anno e oltre il doppio rispetto al 2022. Crescono anche gli interventi delle autorità, con 5.794 azioni di follow-up, in aumento del 35%. È il dato più alto dal 2003 e segna un rafforzamento concreto della rete di controllo europea.

La fotografia arriva dalla relazione annuale della Commissione europea sul sistema di allarme rapido per i prodotti non alimentari. Il report evidenzia un salto di qualità nella capacità di individuare e ritirare articoli rischiosi dal mercato, grazie anche al nuovo regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti e a una cooperazione più stretta tra i Paesi Ue e dello spazio economico europeo.



Le categorie più segnalate

Tra le categorie più segnalate spiccano i cosmetici (36%), seguiti da giocattoli (16%) e dispositivi elettrici (11%). Oltre la metà degli alert riguarda la presenza di sostanze chimiche pericolose. Sotto osservazione in particolare la fragranza sintetica Bmcha, vietata perché potenzialmente dannosa per il sistema riproduttivo, e il Tpo negli smalti per unghie, introdotto tra le sostanze proibite nel 2025.

Le misure adottate vanno dal ritiro dei prodotti alla frontiera fino alla rimozione dagli store online e ai richiami ai consumatori. Decisivo anche il supporto delle tecnologie: il webcrawler eSurveillance ha analizzato oltre 1,6 milioni di siti, individuando più di 20.800 prodotti già segnalati.



McGrath: “Interventi più efficaci”

“La sicurezza dei prodotti di consumo è una priorità assoluta per la Commissione”, afferma Michael McGrath. “Il numero record di allarmi dimostra che il quadro europeo sta diventando più forte, più efficace e, soprattutto, essenziale”, ha aggiunto il commissario con delega ai diritti dei consumatori.

Guardando avanti, Bruxelles prepara controlli coordinati nel 2026 e nuove norme per rafforzare la vigilanza sul mercato unico, con l’obiettivo di garantire che entrino in circolazione solo prodotti sicuri e conformi.



Qui la relazione 2025 sul Safety Gate dell’Europa: https://op.europa.eu/webpub/just/saf...