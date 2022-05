L’opera realizzata dall’artista e designer Matteo Cibic, denominata “Neptunia”, è stata protagonista in Piazza XXV Aprile a Milano

All’interno di uno scenario globale in cui l’ambiente è sempre più a rischio per colpa dell’uomo, il potere della bellezza che è in grado di smuovere le coscienze si dimostra sempre più fondamentale: per questo motivo il nuovo Neptunia Gin by Hendrick’s e il celebre artista e designer di fama internazionale Matteo Cibic hanno portato nei giorni scorsi “il mare nel cuore di Milano” attraverso un’opera d’arte sostenibile e rivoluzionaria.

Neptunia

Il capolavoro artistico è chiamato “Neptunia” e prende il nome da Anfitrite, moglie di Nettuno, oltre che protettrice dell’ecosistema marino: tra le sue caratteristiche principali, secondo la mitologia greca, la divinità è caratterizzata da un’armatura verde che evoca un’alga. Da qui è nata un’installazione che, dal punto di vista strutturale, riprende le onde del mare e ripropone il tridente di Tritone, figlio proprio di Anfitrite. L’opera, in parte prodotta in plastica riciclata, era caratterizzata dalla presenza di uno spazio interno in cui i cittadini potevano sedersi o, in alternativa, sdraiarsi e sentire profumi e odori del mare al fine di provare una sensazione di totale rilassamento che coinvolge tutto il corpo. E non è finita qui: l’installazione d’autore comprendeva anche un avanzato sistema fluido di 90 litri di speciali microalghe, parte di una tecnologia green altamente innovativa in grado di consumare tanta anidride carbonica quanto 18mila mᶾ di alberi. L’obiettivo di quest’iniziativa? Contribuire a sensibilizzare concretamente i cittadini in merito all’importanza fondamentale della salute del mare. Quest’ultima, infatti, per via delle attività umane e dell’aumento delle emissioni di CO2 risulta gravemente a rischio, in superficie come sui fondali. “Neptunia è un’opera futuristica che, attraverso il processo di fotosintesi delle microalghe, trasforma l’anidride carbonica in ossigeno – afferma Matteo Cibic, artista e designer italiano di fama internazionale – . La tecnologia che la rende innovativa è frutto di ricerche mirate nell’ambito dei bio-reattori e delle microalghe, e risulta fondamentale perché contribuisce alla riduzione dell’effetto serra. Il mio augurio è che l’installazione, oltre a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della salute del mare, possa anche stimolare i più giovani a studiare e, di conseguenza, realizzare nuove tecnologie utili a salvaguardare il Pianeta”.

L’opera

L’opera è stata protagonista in Piazza XXV Aprile dall’11 al 15 maggio ed era legato ad un progetto molto importante che vede la partecipazione delle associazioni zeroCO2 e Worldrise Onlus, oltre a Neptunia Gin by Hendrick’s e di 8 locali tra i più noti di Milano. L’innovativo progetto dedicato a sostenibilità e salute del mare ha visto anche la partecipazione esclusiva di 8 locali tra i più rinomati di Milano insieme ai propri bartender, ovvero Carico con Dom Carella, Rita con Edoardo Nono, Octavius con Lele e Lorenzo, Bob con Cesar Arujo, Officine con Giorgio, Ceresio 7 con Abi, Melia Radio con Umberto e Bulgari con Patrick Greco.