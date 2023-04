Al voto della giuria popolare andranno Fabio Ciconte, Alberto Grandi, Francesca Grazioli, Luca Molinari, Marco Stampa, Donato Calace e Nicoletta Ferro

È nato il Premio Green Book , un riconoscimento che si propone di favorire le produzioni editoriali che raccontino e analizzino il mondo della green economy. Il Premio ha inoltre lo scopo di favorire la crescita culturale, promuovendo una moderna cultura della sostenibilità in grado di stimolare lo sviluppo del tessuto industriale italiano.



I selezionati

La Giuria del Premio ha selezionato i 5 titoli che accederanno alla fase finale della competizione. I titoli scelti sono: Fabio Ciconte, Chi possiede i frutti della terra (Editori Laterza); Alberto Grandi, L’incredibile storia della neve e della sua scomparsa (Aboca); Francesca Grazioli, Capitalismo carnivoro (Il saggiatore); Luca Molinari, La meraviglia è di tutti (Einaudi); Marco Stampa, Donato Calace, Nicoletta Ferro, La sostenibilità è un’impresa (Hoepli). La giuria era composta da diverse personalità del mondo dell’impresa, della green economy, del giornalismo e dell’Università. In particolare sono intervenuti: Francesca Gambarini, giornalista L’Economia del Corriere della Sera, Elena Comelli, giornalista Corriere della Sera, Sonia Sandei, head of Electrification Enel Group, Andrea Condotta, public affairs & innovation manager Gruber Logistics, Alfredo Zordan, co-owner e chief commercial officer Zordan, Nadia Ragazzo, art director, docente di Green Packaging Design Scuola Internazionale di Grafica Venezia, Martha Friel, docente di Management del Turismo, Università IULM, Fulvia Bacchi, direttore generale UNIC Concerie Italiane ed Edoardo Vigna, responsabile Pianeta 2021, Corriere della Sera. A presiedere la giuria è Davide Bollati, presidente Davines.

Il Premio Green Book entra ora nella fase finale: le 5 opere saranno esaminate dalla Giuria dei Lettori, composta da imprenditori, docenti, rappresentanti delle associazioni di categoria e giovani laureandi, chiamati a partecipare alla votazione per decretare i vincitori del Premio il 6 maggio 2023 a Parma, in occasione del Festival della Green Economy.