Uno studio misura per la prima volta le emissioni durante le varie fasi della cottura del piatto più amato in Italia e nel mondo. Con l’Agenzia anche Innovhub e Università degli Studi di Milano. Ecco il menu-combustione.

Marinara, Quattro Stagioni o Margherita non fa differenza: la fase di accensione dei forni a legna delle pizzerie è quella che produce più inquinanti. È il risultato di uno studio coordinato dall’Enea nell’ambito del progetto “Pizzerie”, realizzato con Innovhub e Università degli Studi di Milano e pubblicato sulla rivista Environmental Pollution. La ricerca, finanziata dal ministero dell’Ambiente, ha individuato per la prima volta – attraverso campagne sperimentali dedicate – i principali fattori che influenzano le emissioni dei forni a legna, fornendo una base scientifica per ridurre l’impatto ambientale delle pizzerie.

I risultati mostrano che le diverse fasi di funzionamento del forno generano livelli molto differenti di emissioni. L’accensione “a freddo”, in particolare, è caratterizzata da una combustione meno efficiente e da picchi di inquinanti, tra cui gli idrocarburi policiclici aromatici (Ipa), presenti sia sotto forma di particelle sospese sia di gas.

Durante la cottura la combustione diventa più stabile. “Tuttavia, l’inserimento delle pizze e l’ingresso di aria fredda modificano la temperatura e il regime di combustione, generando picchi di composti organici gassosi e di particolato simili a quelli osservati durante l’accensione e l’aggiunta di nuova legna”, spiega Milena Stracquadanio, ricercatrice Enea e coordinatrice del progetto.



Tre tipi di forni

I test hanno coinvolto tre diversi forni a legna – due di nuova generazione e uno in funzione da circa dieci anni – utilizzando legno di faggio, il combustibile più diffuso nelle pizzerie italiane. Il forno più grande e datato ha mostrato emissioni più elevate di monossido di carbonio, carbonio organico gassoso e particolato. “Rispetto ai due forni più nuovi, tuttavia, questo modello ha prodotto quantità inferiori di ossidi di azoto”, osserva Andrea Bergomi, ricercatore dell’Università degli Studi di Milano.



La pizza nel mondo vale 500 miliardi

Il tema è destinato a diventare sempre più rilevante. Il mercato globale della pizza potrebbe raggiungere i 500 miliardi di dollari entro il 2032 e nel 2022 i forni a legna rappresentavano il 41% del totale mondiale. Una crescita che riaccende l’attenzione sugli impatti sulla qualità dell’aria, anche perché – a differenza di stufe e caminetti – i forni delle pizzerie non sono ancora soggetti a norme specifiche.



Qui lo studio: https://www.sciencedirect.com/scienc...