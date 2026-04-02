Presentato a Roma il nuovo report sulla “circular economy”. Crescono i progetti legati alle biotecnologie. Tutti i vincitori del nuovo premio dedicato.

Sono 253, con un focus su agroalimentare, tessile, edilizia e gestione dei rifiuti, le buone pratiche di economia circolare registrate nel database della piattaforma italiana per l’economia circolare Icesp. Di queste, ben 245 realizzate sul territorio nazionale. È quanto emerge dal rapporto presentato la scorsa settimana a Roma all’ottava conferenza annuale Icesp (Piattaforma italiana per l’economia circolare; Italian circular economy stakeholder platform).

Il report, curato dalla piattaforma promossa dall’Enea, evidenzia anche il peso crescente delle biotecnologie: 74 pratiche, circa il 30% del totale, utilizzate per valorizzare biomasse e sviluppare materiali bio-based. Le regioni più attive risultano Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna. Le imprese guidano la transizione, seguite da enti pubblici e associazioni.



Il premio

Novità di quest’anno è il premio “Buone Pratiche Icesp”, con 51 candidature. Tra i vincitori: Corertex (recupero fino al 96% dei tessili), Movopack (imballaggi riutilizzabili), Regione Emilia Romagna (formazione sugli acquisti verdi), Matrec (software per misurare la circolarità), Let’s Do It! Italy (progetti territoriali contro i rifiuti) e Tondo (piattaforma per startup circolari a Taranto).

Menzioni speciali sono andate a Rinnovative, Mercatino del riuso, centri del riuso dell’Emilia Romagna, allo spin-off Aida dell’Università di Catania e alla Settimana europea per la riduzione dei rifiuti.



I commenti

“Le buone pratiche sono fondamentali per capire come i principi dell’economia circolare possano tradursi in soluzioni concrete”, ha spiegato Roberto Morabito, presidente Icesp. “Enea svolge un ruolo di primo piano nello sviluppo della piattaforma, con una presenza attiva a supporto delle politiche di sostenibilità”, ha aggiunto la presidente dell’Agenzia Francesca Mariotti, osservando: “I numeri testimoniano la solidità del percorso intrapreso”.



Duecento organizzazioni coinvolte

La piattaforma Icesp si conferma così il principale hub nazionale, con oltre duecento organizzazioni e quattrocento esperti coinvolti nella transizione verso modelli produttivi più sostenibili.

Alla giornata romana ha partecipato per l’Enea la direttrice del dipartimento Sostenibilità Claudia Brunori. Sono intervenuti, oltre ai rappresentanti della piattaforma Icesp, il ministero dell’Ambiente e quello delle Imprese, la città metropolitana di Roma, Erion, Conai, Kyoto Club, fondazione Ecosistemi, fondazione Articolo 49, Symbola e fondazione Sviluppo Sostenibile.



Nella foto, i relatori alla presentazione del rapporto (ufficio stampa Enea)