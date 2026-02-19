L’omaggio floreale resta il preferito per la festa degli innamorati: lo rivela un’analisi della Coldiretti su dati Assofloro. Cresce la scelta di filiera corta e sostenibilità.

Ranuncolo, violaciocca, anemoni , bocche di leone: il San Valentino 2026 ha visto la rivincita del fiore italiano, con una nuova disponibilità di varietà nazionali che sono andate ad arricchire la scelta del bouquet floreale, abbinando sostenibilità e bellezza. Lo rivela un’analisi della Coldiretti su dati di Assofloro, l’associazione dei florovivaisti nazionali, diffusa in occasione della festa degli innamorati del 14 febbraio. Mazzi di fiori e piante restano il regalo più gettonato per l’occasione, tanto da essere scelti dal 56% di chi dona qualcosa per l’occasione, largamente davanti a dolciumi, abbigliamento e gioielli.

“I fiori tricolori rappresentano un’alternativa sostenibile alle tradizionali rose, che in questo periodo provengono nella stragrande maggioranza dei casi dal Kenya o dalla Colombia, in situazioni di scarsissimo rispetto per i diritti dei lavoratori, oltre all’uso di sostanze vietate da decenni nella Ue”, sostiene la Coldiretti in una nota. Le serre italiane, al contrario, sono diventate più green con l’impiego di materiali a chilometro zero per la terra, il progetto di vasi biocompostabili, l’uso di energie rinnovabili per il riscaldamento delle serre e un attento uso dell’acqua. Ma oltre ad essere sostenibili i bouquet made in Italy tendono a durare più a lungo, poiché non devono affrontare lunghi viaggi che compromettono la freschezza di quelli importati.

Il consiglio dell’associazione è quello di “acquistare direttamente dai produttori o nei mercati contadini”, per assicurarsi di scegliere “fiori nazionali al 100%, sostenendo così le comunità locali e rispettando l’ambiente e i posti di lavoro”. In alternativa, si può optare per prodotti certificati italiani.

San Valentino rappresenta un momento importante per il settore florovivaistico italiano, che ha raggiunto nel 2024 il valore totale di 3,3 miliardi di euro grazie al lavoro delle diciannovemila imprese impegnate a produrre su una superficie di 30mila ettari.