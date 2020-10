Secondo un sondaggio di Refurbed, la maggioranza degli intervistati (89%) pensa che possiamo ancora agire a favore dell’ambiente: di questi, il 30% ritiene che sia tutto ancora recuperabile, mentre per il restante 59% il recupero possibile è marginale

Si può fare ancora qualcosa per salvare il pianeta? È la domanda che si pone Refurbed, piattaforma che si occupa di prodotti elettronici rigenerati, che ha sondato la percezione degli italiani in un sondaggio sul tema della sostenibilità. Ebbene, tra i connazionali si riscontra un certo ottimismo: la maggioranza (89%) risponde che sì, possiamo ancora agire. Tra di essi, ben il 30% ritiene che sia ancora recuperabile tutto, mentre per il 59% quel che si può recuperare è molto poco. Infine, 11% ritiene che sia ormai troppo tardi.

Un tema divisivo

In tanti (80%) cercano ormai di rendersi utili nel proprio piccolo, che comprende un consapevole 49% secondo il quale tutti dovrebbero farlo, come atto dovuto. Ma, nonostante l’allarmismo (più che giustificato) degli scienziati e l’appello dei vari movimenti a fare scelte più consapevoli, esiste ancora un 38% che non si assume alcuna responsabilità, forse preso dalla pigrizia, e che ritiene il proprio contributo inutile.

La paura di cosa lasceremo

La cosa che spaventa maggiormente (40%) è il fatto di lasciare un mondo malato alle generazioni future, seguito dall’inquinamento atmosferico (27%) e dallo smaltimento della plastica (20%). Ma come si può contribuire in concreto alla Rivoluzione Green? Quasi tutti (93%) ormai, forse anche perché è obbligatorio praticamente su tutto il territorio, differenziano i rifiuti secondo le norme del proprio comune di residenza. In molti (73%) dimostrano sensibilità nel consumo oculato dell’acqua, hanno ridotto l’utilizzo dell’auto (60%), fanno una spesa intelligente per ridurre il più possibile i rifiuti (60%), ottimizzano il riscaldamento (47%), scelgono detergenti e cosmetici eco-bio (47%), hanno ridotto/eliminato il consumo di carne e pesce (40%), hanno ristrutturato casa per migliorarne la classe energetica (26%), ridanno vita ai vecchi prodotti invece di acquistarne nuovi (27%), come ad esempio acquistare un device ricondizionato sulla piattaforma Refurbed.

Green celebrities

Tra i personaggi famosi più stimati per il proprio impegno green nessun italiano: in testa Leonardo di Caprio (42%), seguito a ruota da Greta Thunberg (41%). Qualcuno (13%) pensa che sia facile essere green se non si hanno altre preoccupazioni, ma se così fosse, perché a questo punto non lo fanno tutti i personaggi famosi, dando così il buon esempio a noi comuni mortali?