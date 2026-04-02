L’indagine Unasca – Format Research su sicurezza e percezione delle e-bike: il 65% degli utilizzatori ritiene che la modifica per incrementare velocità e potenza sia una pratica diffusa. Ecco perché servono un sistema identificativo e regole. Un ciclista su tre pedala già elettrico.

Oltre l’84% degli italiani è favorevole a un sistema di identificazione per le e-bike, in un Paese dove una bici su cinque vendute è elettrica e un utente su tre già la utilizza. Sono i dati emersi dell’indagine “E-bike tra mobilità e sicurezza”, realizzata da Format Research con Unasca (Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistici) e presentata alla Camera dei deputati.

La fotografia dello studio dice che la mobilità elettrica leggera sta accelerando. In dieci anni la quota di mercato delle biciclette a pedalata assistita è passata dal 3 al 20,2%. E l’uso quotidiano cresce, soprattutto nelle aree urbane, dove il mezzo è scelto anche per andare al lavoro.



Le criticità

Ma insieme alla diffusione emergono anche criticità. Il 16,5% degli intervistati segnala furti, diretti o indiretti. E circa il 60% percepisce come diffusa la pratica delle e-bike modificate per aumentare velocità e potenza, con effetti sulla sicurezza. Da qui la richiesta di regole più chiare. L’84% degli italiani sostiene l’introduzione di un sistema identificativo: uno strumento utile a contrastare il mercato nero, facilitare il recupero dei mezzi rubati e migliorare la gestione degli incidenti.



Che cosa dice il Codice

Secondo il Codice della strada, una e-bike è considerata un velocipede, alla stregua di una bici normale, se ha potenza massima pari o inferiore a 250 Watt, il motore assiste la pedalata, interrompendosi a 25 chilometri orari o quando si smette di pedalare e non dispone di acceleratore che la renda utilizzabile senza pedalare.

L’e-bike è considerata invece un ciclomotore se la sua potenza è maggiore di 250 Watt, la velocità è superiore ai 25 orari e può muoversi senza pedalare. Secondo il Codice, i ciclomotori devono essere omologati, immatricolati, assicurati e guidati con casco e patente.



I commenti

“La crescita della mobilità elettrica leggera rappresenta un’opportunità per rendere gli spostamenti urbani più sostenibili ed efficienti”, ha spiegato Giuseppe Guarino (Unasca), “ma servono strumenti semplici e proporzionati per distinguere i mezzi conformi da quelli modificati”.

Sulla stessa linea il ministero dei Trasporti: “Il tema non è limitare questi mezzi, ma favorirne un utilizzo corretto, all’interno di uno spazio urbano condiviso e regolato”, ha affermato il capo dipartimento Stefano Riazzola.

Insomma, innovazione e sostenibilità avanzano, come confermano le abitudini e i dati. Ma chiedono un aggiornamento delle regole per garantire sicurezza e legalità.



Nella foto, la presentazione del report alla Camera (ufficio stampa Unasca)