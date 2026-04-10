Il primo “Green paper sulla povertà dei trasporti in Italia”: ci sono aree poco servite e molti cittadini non possono permettersi i costi del mezzo privato. I più vulnerabili in Calabria, va meglio in Trentino Alto Adige. Il decalogo di misure per contrastarla.

In Italia oltre sette milioni di persone vivono in condizioni di “povertà dei trasporti”, una forma di vulnerabilità sociale poco conosciuta che si declina nell’incapacità di sostenere i costi del trasporto pubblico o privato e nella mancanza o accesso limitato ai mezzi necessari per accedere ai servizi essenziali, al lavoro e alle opportunità economiche e sociali. Il dato emerge dal primo “Green paper sulla povertà dei trasporti in Italia”, presentato dal Transport poverty lab promosso dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile, con il sostegno di Tper e Nordcom.

Secondo lo studio, circa 1,2 milioni di famiglie si trovano in una condizione di rischio povertà e sostengono costi di mobilità particolarmente elevati. Al tempo stesso, 7,3 milioni di cittadini risiedono in aree caratterizzate da un’offerta di trasporto pubblico insufficiente. Il divario territoriale è marcato: al Sud la disponibilità di trasporto pubblico locale scende sotto i 200 posti al chilometro per abitante (Sardegna e Sicilia), contro una media nazionale di 4.623 e oltre 16mila a Milano. A livello regionale, la quota più elevata di famiglie vulnerabili si registra in Calabria, dove supera il 10%, mentre il dato scende sotto il 2% in Trentino Alto Adige.

Non soltanto. Il regolamento europeo che istituisce il Fondo sociale per il clima aggiunge a questa vulnerabilità “strutturale”, una “vulnerabilità indotta”. Questa si verifica quando una misura europea ideata per promuovere la mobilità sostenibile impatta economicamente su cittadini e microimprese. Per contrastarla, il Fondo mobilizza circa 85 miliardi di euro, da utilizzare entro il 2032, destinandone 9 all’Italia. In Europa, infatti, più di 25 milioni di residenti non sono in grado di acquistare un’automobile, più di 10 milioni non possono permettersi il trasporto pubblico e quasi 90 milioni non dispongono di un’offerta di trasporto pubblico accessibile.



Il decalogo

Con quali misure possiamo contrastare la povertà dei trasporti? La Guidance on the Social climate plans (le linee guida per l’attuazione del Fondo sociale per il clima) offre un decalogo di misure per il contrasto alla povertà

dei trasporti:

1. Sostegno finanziario e incentivi fiscali per l’acquisto diretto di veicoli a basse e zero emissioni.

2. Schemi per il noleggio o leasing di veicoli a zero emissioni per i gruppi vulnerabili.

3. Investimenti in infrastrutture di ricarica pubbliche intelligenti e bidirezionali a prezzi competitivi, in aree con utenti vulnerabili e in povertà da trasporto.

4. Sussidi per l’acquisto o il leasing di veicoli a zero emissioni destinati alle microimprese (ad esempio taxi, furgoni, camion, veicoli a uso speciale o cargo-bike).

5. Bonus aggiuntivi per la rottamazione di veicoli diesel e benzina.

6. Promozione dell’uso di biciclette, e-bike, cargo-bike e soluzioni di micromobilità, favorendo la creazione di infrastrutture ciclabili sicure che colleghino aree a basso reddito con destinazioni chiave.

7. Incentivi all’uso di trasporti pubblici economici e accessibili.

8. Sostegno pubblico a servizi on-demand, “mobilità come servizio (MaaS)” e sharing mobility, per coprire l’intera catena di percorsi, inclusi il primo e ultimo miglio, tenendo conto delle esigenze dei gruppi vulnerabili nelle aree remote e svantaggiate, anche attraverso voucher sovvenzionati.

9. Estensione dell’offerta di trasporto pubblico e di infrastrutture correlate, soprattutto in aree rurali e urbane poco servite.

10. Investimenti in hub di mobilità, per facilitare lo scambio e le connessioni tra trasporto pubblico, mobilità condivisa, ciclismo e camminata nelle aree suburbane, periurbane e rurali.



Gli esempi internazionali

A livello internazionale si sono recentemente diffusi strumenti di intervento di vario genere all’interno di queste macro categorie, in alcuni casi in attuazione anche in Italia. Lo studio cita tra gli altri gli esempi dei mobility wallet (portafogli digitali legati al reddito offerti dallo Stato per pagare trasporto pubblico, sharing mobility, taxi), del bonus per l’acquisto di auto e bici elettriche destinati a famiglie a basso Isee, del trasporto pubblico sussidiato (abbonamenti gratuiti o a prezzo ridotto) e degli incentivi al car pooling.



I commenti

“La povertà dei trasporti non è una categoria astratta, ma una condizione che riguarda milioni di cittadini che rinunciano a opportunità di lavoro, studio o cura, oppure sostengono costi elevati per l’auto privata in assenza di alternative accessibili”, commenta Vannia Gava (viceministra dell’Ambiente). “In questo contesto”, ricorda Gava, “si inserisce il Piano sociale per il clima, che destina all’Italia circa 9 miliardi di euro, intervenendo sia sulla domanda sia sull’offerta: il sostegno economico funziona solo se esiste un servizio accessibile e se gli investimenti sono comunque accompagnati da una domanda reale”.

Aggiunge Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile: “Il settore dei trasporti è l’unico in Italia a non aver ridotto le emissioni di gas climalteranti dal 1990, con un impatto negativo anche sulla salute dei cittadini e sulla vivibilità delle nostre città. Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione è molto importante sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione sia negli acquisti di veicoli meno inquinanti che nell’accesso a servizi di mobilità condivisa, perché la transizione ecologica non sia un vincolo, bensì un’opportunità per tutti”.

Il Green paper del Transport poverty lab è patrocinato della Commissione europea, dai ministeri dell’Ambiente e dei Trasporti e conta sulla collaborazione tecnica dell’osservatorio Sharing mobility e della fondazione Transform Transport.