In vista della Giornata internazionale Onu rifiuti zero, che si celebra il 30 marzo, al seminario di Ssica si snocciolano dati e nuove tecnologie sulla catena del freddo. Iias: 642mila tonnellate di surgelati consumati dagli italiani nel 2025.

Crescono i consumi e cala lo spreco . In Italia i surgelati superano quota 1 milione di tonnellate nel 2024 (+2,3%) e raggiungono 17,5 chili di consumo pro capite l’anno. Nel 2025, solo nel canale domestico, si registrano oltre 642mila tonnellate vendute (+1,1%). Ma secondo l’osservatorio Waste Watcher, appena il 2,2% del cibo buttato è costituito da prodotti surgelati, pari a 14,9 grammi a testa alla settimana. È il quadro che emerge alla vigilia della Giornata internazionale rifiuti zero del 30 marzo, istituita dall’Onu.

Al centro dell’osservatorio una tecnologia che si conferma strategica nella lotta allo spreco alimentare: la surgelazione industriale, effettuata poche ore dopo la raccolta, consente di preservare nel tempo qualità nutrizionali e caratteristiche organolettiche. Un vantaggio rispetto al fresco – sostengono le aziende – che lungo la filiera perde progressivamente vitamine e micronutrienti.



“Il futuro del freddo”

Il tema è stato al centro del seminario “Il futuro del freddo”, promosso a Parma dalla Stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari (Ssica) con il supporto tecnico di Linde Gas Italia. “Il seminario Ssica 2026 si pone come punto di incontro tra industria, ricerca e istituzioni per discutere i trend emergenti e le tecnologie che stanno già delineando la nuova generazione della surgelazione alimentare”, ha sottolineato Davide Calderone, presidente della Ssica.

Sul fronte dei consumi, il trend appare ormai strutturale. “I dati 2025 sul canale retail – ha sottolineato Giorgio Donegani, presidente dell’Istituto italiano alimenti surgelati (Iias) – confermano una crescita stabile e strutturale: oltre 642mila tonnellate di surgelati consumate nelle case degli italiani, con un +1,1% rispetto al 2024”.



AstraRicerche

A trainare il mercato sono praticità, sicurezza e convenienza. Secondo AstraRicerche, in quattro casi su cinque il surgelato consente un risparmio rispetto al fresco equivalente, senza penalizzare la qualità. In parallelo, le tecnologie avanzate (come la surgelazione criogenica e il sistema Iqf a temperature fino a -196 gradi) migliorano conservazione, porzionabilità e riduzione degli scarti.



Foto: ufficio stampa fondazione di ricerca Ssica