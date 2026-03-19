Il cibo non consumato nei punti ristoro di autostrade, stazioni e ospedali va in dono agli enti benefici con il supporto di Last Minute Market. Il progetto esce dall’Emilia Romagna e diventa nazionale.

Oltre 14mila porzioni di cibo recuperate e donate, con più di due tonnellate di rifiuti alimentari evitate. Sono i risultati del progetto pilota che unisce lotta allo spreco e solidarietà promosso da Chef Express (gruppo Cremonini), la multiutility Hera e Last Minute Market, impresa sociale nata come spin off dell’Università di Bologna e attiva dal 1998 nella prevenzione degli sprechi e nella promozione dell’economia circolare.

L’iniziativa punta a recuperare il cibo rimasto invenduto nei punti di ristoro Chef Express – soprattutto in stazioni ferroviarie, aeroporti e aree di servizio autostradali – per destinarlo a organizzazioni del territorio impegnate nel sostegno alle persone in difficoltà.

La sperimentazione è partita tra la fine del 2024 e il 2025 a Modena e Bologna, coinvolgendo quattro locali: le strutture Chef Express della stazione ferroviaria e del Policlinico di Modena, oltre ai punti ristoro dell’area di servizio Pioppa Est sull’A14 e della stazione alta velocità di Bologna. Ogni esercizio è stato collegato a una onlus vicina, così da garantire tempi rapidi di ritiro e una corretta conservazione degli alimenti, come panini, brioche o pizzette.



Otto nuovi locali coinvolti

I risultati hanno spinto i partner ad ampliare il progetto su scala nazionale. Ai quattro locali iniziali se ne aggiungono ora altri otto: la rete solidale si estende oltre l’Emilia Romagna e coinvolge strutture in Friuli Venezia Giulia, Lazio e Sicilia, con nuovi enti del terzo settore incaricati del recupero e della distribuzione del cibo.

Il sistema è stato progettato per assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. Gli enti beneficiari ritirano gli alimenti direttamente nelle cucine dei punti vendita in orari stabiliti e seguono procedure specifiche per il trasporto e la conservazione.



I commenti

“Questo progetto rappresenta pienamente la missione che portiamo avanti da oltre 25 anni: prevenire lo spreco e trasformare ogni eccedenza in un’opportunità sociale e ambientale”, afferma Matteo Guidi, amministratore delegato di Last Minute Market.

Secondo Sergio Castellano, chief quality & esg officer di Chef Express, “su un tema così importante come quello della lotta allo spreco alimentare è di fondamentale importanza la creazione di reti e alleanze fra più soggetti per promuovere un’autentica cultura anti spreco”.

“La lotta agli sprechi alimentari è certamente la forma più alta di recupero delle risorse, attività in cui Hera è quotidianamente impegnata su più fronti”, afferma Giulio Renato, direttore centrale servizi ambientali e flotte Hera. “È per questo che da molti anni sviluppiamo progetti in quest’ambito, come, ad esempio, il recupero delle eccedenze alimentari dalle mense del gruppo, svolto sempre in collaborazione con Last minute Market”.



Foto: ufficio stampa Hera