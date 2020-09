Oceanbird, il cui varo è previsto per il 2024, trasporterà fino a 7000 veicoli. Emetterà un decimo delle emissioni di un traghetto normale

Una cordata di aziende svedesi sta lavorando a un moderno veliero, un veliero green, per il trasporto di veicoli su rotte transatlantiche: nato da un progetto wPCC (da “wind Powered Car Carrier”), Oceanbird permetterà di trasportare fino a 7000 veicoli, con il 90% di emissioni in meno rispetto a un traghetto a diesel.

L’imbarcazione, alla cui ideazione si sta ancora lavorando, è nata dalla collaborazione tra i progettisti navali della Wallenius Marine, dell’istituto tecnologico di Stoccolma KTH e della società di consulenza nautica SSPA, e ha usato anche fondi del ministero svedese dei trasporti. Il varo nella futuribile imbarcazione, le cui dimensioni previste sono 200 metri di lunghezza, 40 di larghezza e 105 di altezza, è previsto per il 2024, Sarà leggermente più corto di una normale imbarcazione per il trasporto di veicoli, ma molto più alto poiché le vele - che, secondo il costruttore, sono più simili ad ali di aereo - , alte 80 metri durante la navigazione normale, potranno accorciarsi anche di 60 metri: questo permetterà alla nave di passare sotto ponti e altre strutture e di ridurre la superficie in caso di venti molto forti.



È grazie a queste vele, usate durante il tragitto in mare aperto, che la Oceanbird riuscirà a ridurre le emissioni; in porto dovrà usare un motore ausiliario, più facile da controllare in spazi trafficati e ristretti. Unico neo, la velocità di crociera: la traversata transatlantica passerà dai sette giorni di un cargo attuale a dodici, quasi il doppio. Secondo i creatori, l’idea di un transatlantico a vela piacerà, oltre che per il trasporto dei veicoli, anche per il trasporto merci in genere e come nave da crociera, aiutando a ridurre l’impatto ambientale di un settore le cui emissioni, secondo la Commissione europea, potrebbero crescere tra il 50% e il 250% entro il 2050.